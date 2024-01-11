急症室分級收費｜前聯網總監憂掀紛爭：不能於治療無關之事花心神

港府正檢討公營醫療服務收費，急症室方面，醫務衞生局局長盧寵茂稱檢討方向是「可加可減」，危殆及危急病人收費可低於現水平，次緊急及非緊急病人收費則可提升至貼近家庭醫生水平。醫管局港島東聯網前總監、尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰今日（11日）稱，公營機構醫護責任只得一個，就是醫治病人，按急症室分流級別決定收費要「小心啲諗」：「急症室係打仗，下一秒鐘可以有好大嘅嘢發生，急症室唔可以亂，唔可以因與治療無關嘅嘢花心神，唔可以有好多紛爭。」



不能單靠一個收費調整方法解決老大難問題

陸志聰在商台節目表示，急症室輪候時間長是老大難問題，不能單靠一個收費調整方法解決去解決，需要有多方面配套。他認為，若急症室按病人危急情況實施不同收費，會影響前線運作，容易引起爭議，要醫護花精力處理與臨床治療無關的事是不理想，要「小心啲諗」：「急症室係打仗，下一秒鐘可以有好大嘅嘢發生，急症室唔可以亂，唔可以因與治療無關嘅嘢花心神，唔可以有好多紛爭。」

急症室係打仗，下一秒鐘可以有好大嘅嘢發生，急症室唔可以亂，唔可以因與治療無關嘅嘢花心神，唔可以有好多紛爭。 醫管局港島東聯網前總監、尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰

醫管局港島東聯網前總監、尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰。（資料圖片）

約一成次緊急和非緊急病人須入院 市民難自行判斷是否須前往急症室

陸志聰又指，以往數據顯示，被列為次緊急和非緊急的病人，有約10%經診斷後也需要入院，如果要實行病人分類收費，必須有措施防止病人在等候診治時情況轉差，亦不能夠靠市民自行判斷是否須前往急症室：「小朋友發燒、老人家呆呆滯滯可以雞毛蒜皮，但可以好嚴重。」

陸志聰非常同意近日有關討論中提檢討收費要選市民有選擇，在私營夜診方面，陸志聰表示，目前大多私營醫療機構因請不到人及考慮營業額下都不設夜診，但如政府將次緊急及非緊急病人的收費，提升至貼近家庭醫生水平，相信業界有興趣提供夜診服務。

他又指，疫情期間，公私營醫療機構都試過以視像方式遙距診症，但疫情過後公私營也做得「愈嚟愈少」，認為值得研究作爲長遠措施，為病人提供多一個選擇，但要小心研究遙距診症的準確度及責任問題。