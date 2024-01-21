渣打馬拉松｜3萬人跑10公里賽　氣溫不似預期　有跑手中途除羽絨

渣打馬拉松今日（21日）舉行，10公里賽早上5時40分在北區東區走廊開跑，共3萬多人參加，分成8組起步。一道冷鋒昨晚（20日）至今早橫過華南沿岸，天文台料今日氣溫比昨日日間低約10度。有跑手有備而來，穿上羽絨作賽，未料氣溫不似預期般清涼，中途除下羽絨。



▼1月21日 渣打馬半馬首組10公里東廊起步▼



新冠疫後感體力下降 半馬跑手改跑10公里賽

跑手約早上5時15分到達炮台山10公里賽起點現場熱身。10公里賽早上5時40分開跑，約6時許跑手陸續抵到終點維園，獲香蕉、水等物資。今日天氣轉涼，清晨時分約為17度，不過天晴有陽光，感覺不太清涼。

參加過三次馬拉松的劉先生表示，此次為疫後第一次參賽，之前兩次均為半馬，由於新冠病毒疫情後體力下降，今次報名參賽10公里比賽，「好輕鬆就跑完，下次報返半馬。」他說，由於天文台預測氣溫今日轉涼，起跑時穿了羽絨，但氣溫比想像中和暖，跑到中途除下羽絨。

▼1月21日 渣打馬拉松跑手陸續抵維園終點▼



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賽道礙市民打氣 盼未來可改變

劉先生指今次氣氛不錯，他之前曾參加過倫敦馬拉松全馬，42公里賽事中途有許多市民打氣，但香港馬拉松礙於賽道問題，市民未必能沿途打氣，「沿途好多有工作人員打氣，幾好。以後香港沿路有市民打氣跑手心情會更加激動。」

▼渣打馬拉松賽事路線▼



第二次參加10公里賽的張先生陳表示，今日天氣比預期暖，他形容完賽後感覺「舒服」，「跑步始終都係一個輕鬆嘅活動。」

首次參加10公里比賽的吳小姐表示，完賽後覺得很興奮。（鄧宇詩攝）

首次參加者完賽後覺得很興奮

首次參加10公里比賽的吳小姐表示，完賽後覺得很興奮。她以往一直有練習跑步，「比賽都係一個氣氛同盛事，香港都好少好大型嘅嘢，有得參與都好開心。」她指起步時情況有少許混亂，工作人員指示不清晰。

▼1月21日 渣打馬拉松全馬挑戰組起步▼



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▼1月21日 渣打馬半馬首組10公里東廊起步▼

