渣打馬拉松2024｜吳保錡十公里衝線大有進步　「一路都想起柳爺」

藝人吳保錡以48分46秒衝線，完成渣馬十公里，比上屆成績快6分半鐘。他賽後表示不會去慶祝，會回家睡覺。

由於今年周潤發轉戰半馬，比賽距離不同，所以保錡未能如上去般遇上發哥，但他表示「發哥第一年已經給我很大的鼓勵」。保錡感謝幫過他練跑的人，例如謝覺偉及葉雅傑，他亦有多謝早前去世的柳俊江，「一開始沒人同我練跑，佢係第一個同我練跑」。

現場攝影：楊宇翹、葉詩敏、趙子晉、張倩儀、蘇煒然、廖雁雄



保錡十公里衝線。（楊宇翹攝）

保錡去年以55分12秒完成十公里，今年成績大有進步。他表示終極想在45分鐘內跑完10公里，但想到用一年就跑到這個成績，已經非常感動。他想感謝所有幫過他、陪過他練跑的人，例如「阿歹」謝覺偉、「葉sir」葉雅傑。他還感謝與他一起創辦大埔民間體育會的柳俊江，「一路都想起柳爺」，「一開始沒人同我練跑，佢係第一個同我練跑」。柳俊江於今月初逝世。

過去一年，保錡積極跑步，參加不同比賽，例如到台北挑戰全馬，拍攝節目《公司冇迫我跑馬拉松》。他在今場十公里後說：「好多人話我扮跑步，唔係真係對跑步有熱誠，但我真係用咗好多努力去練習。」

【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】保錡完成10公里。（楊宇翹攝）

保錡表示今日天氣非常好，很適合跑步，心率不會太高。他賽後不會去慶祝，而是回家睡覺。他表示不辛苦，反而很感動，他在2023年拍了很多節目，每次開工前、收工後都會抽時間練習，「今日成果，知道自己有辛苦就會有成功。全部嘢都係艱苦。」

去年保錡跑完後與周潤發合照，但今年「發哥」轉跑半馬，所以兩人遇不上。他表示沒辦法，「上年已經係好好的緣份」、「發哥第一年已經給我很大的鼓勵」。他表示來年的目標是將10公里練到40分鐘以內跑完，計劃下屆渣馬轉跑距離更長的半馬。