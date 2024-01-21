渣打馬拉松｜田徑總會承認終點擠擁　會作檢討　明年改善道路設計

渣打馬拉松2024今日（21日）舉行，中午完結，大會指7.4萬名報名者中，出席率91%。今屆賽事新設安檢程序，有金屬探測，田徑總會指相關程序是與政府部門商討後落實，並用於確保比賽流程可控。田總承認終點擠擁問題，會再作檢討，下年可能改善道路設計以增加流量。



醫院管理局表示，截至下午1時半，共有34名傷者送往公立醫院急症室治理，其中一名男傷者，送往律敦治醫院急症室搶救後不幸離世。死者年30歲，他在賽後於天后站月台暈倒，被送入院急救。另有一男跑手情況危殆、4男情況嚴重及12男8女情況穩定。有3男3女經治理後已出院，另外有2人情況待定。



▼1月21日 渣打馬拉松跑手抵維園終點▼



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21位受傷跑手要送院 一人終點前暈倒心跳一度停頓

賽事籌備委員會聯同田徑總會於賽後記者會時指，中國香港田徑總會主席關祺表示，今年比賽回復疫前準備，出席率91%。獲取「萬金先生」或「萬金小姐」人數共446人，即獲得一萬元獎金的跑手，比去年增加一倍，其中322人為男選手、124人名女選手。

關祺表示，截至中午12時，共有842位跑手受傷，大部份為擦傷、扭傷等。當中有21位送院，其中一位參加10公里賽跑手比較嚴重，在維園接近終點時暈倒，當時心跳一度停頓，送院後情況後有改善。

田總：新增安檢程序是與政府部門磋商後設立

針對終點擠擁問題，田徑總會行政總監伍于豪表示，觀察到有相關問題，會再作檢討，下年可能改善道路設計以增加流量。

今屆賽事新設安檢程序，有金屬探測。伍于豪表示，今次新增的安檢程序是與政府部門磋商後設立，用於確保比賽順利進行。被問到今屆有否因應跑手印上國旗或政治標語而被取消資格，伍于豪就指暫時未有收到違規報告；而往後舉行賽事，都會同警方、相關部門作檢討會議，將審視今屆情況再決定是否有新安排。

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