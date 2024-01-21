渣打馬拉松｜父女檔參加半馬賽事　順利完成賽事是最大目標

新冠疫後首個「無罩」渣打馬拉松今日（21日）舉行，而位於尖沙咀彌敦道的全馬、半馬起跑點氣氛熱熾。在半馬賽事中，有張先生和女兒這組父女檔，他更是轉跑道由10公里轉跑半馬，目標與女兒一同順利完成賽事。



跑手中也有傷健共融網絡組成的「猛龍長跑隊」參賽，以聾啞人士與領跑員互相配合完成賽事。



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傷健共融成員出戰 失聰跑手開路、失明跑手後方聽聲辨位

傷健共融網絡的猛龍長跑隊，至今已是第13次參與渣打馬拉松，創辦人莫儉榮指，今次繼續以慈善名額參賽。他回想長跑隊由最初4、5組人參賽，到今屆已經有近60位跑手分別挑戰全馬、半馬與10公里賽事。

由聾啞人士組成的「猛龍長跑隊」，創辦人莫儉榮（中）指，今屆已經有近60位選手分別挑戰全馬、半馬與10公里賽事。（郭梓謙攝）

領跑員嚴小姐就指，賽事通常由失聰跑手在前方幫忙開路，再到失明跑手在後方聽聲辨位，確保前方不會只顧往前，從而互補不足。

另一領跑員孫小姐表示，團隊今屆的目標是3小時內完成，並為傷健共融繼續身體力行籌款。莫儉榮補充指，希望傷殘人士都可與普通人一樣，能夠參與各類運動如馬拉松，以融入主流社會。

父女檔來參與半馬的張先生指，首次與女兒一同參加半馬，二人就指能夠順利完成賽事、不要受傷便是最大目標。（郭梓謙攝）

父女檔兩目標：順利完成賽事、不要受傷

父女檔來參與半馬的張先生就表示，往年都有參加馬拉松，第一次參賽則要數到十年前，上年就參加10公里賽事。他指今屆賽事天氣相當舒服，甚至希望「再凍啲」。

他首次與女兒一同參加半馬，二人就指能夠順利完成賽事、不要受傷便是最大目標。

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