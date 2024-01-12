新冠｜第二階段XBB疫苗計劃擴大　高風險人士1.18起免費優先接種

政府公布擴大XBB新冠變異株信使核糖核酸疫苗接種計劃，下周四（18日）起免費為所有高風險優先群組接種，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。相關人士當日起可在網上預約，並到相關地點接種，以完成初始劑次或額外加強劑。



政府擴大XBB新冠變異株信使核糖核酸疫苗接種計劃。（資料圖片 / 夏家朗攝）

政府表示，第二階段XBB新冠變異株信使核糖核酸疫苗接種安排，將於1月18日開始，並呼籲市民特別是高風險群組人士，盡快接種疫苗。政府重申，現有供應的所有新冠疫苗，包括滅活、信使核糖核酸原始株或二價疫苗，以及XBB新冠疫苗均能有效預防重症及死亡。

政府去年12月14日推出XBB新冠疫苗的第一階段接種安排，集中資源為居於院舍成年人士及65歲或以上長者提供接種服務，接種數字在計劃推行後明顯上升，截至昨日（11日），已接種約4.5萬劑新冠疫苗，當中包括約3.1劑XBB新冠疫苗。

政府稱，由於現時上述組群的接種數字已趨穏定，政府將展開第二階段的XBB新冠疫苗接種安排，擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。

相關人士由1月18日上午9時起，可於政府網上預約平台預約，並可由當日起到相關接種地點接種XBB新冠疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑；合資格的市民如需要協助上網預約，可前往任何一間郵政局尋求協助。

為配合第二階段計劃，政府指正陸續增加相關接種地點，包括醫院管理局轄下普天水圍（天業路）社區健康中心及五個分別設於元朗、荃灣、黃大仙、觀塘及南區的私家診所新冠疫苗接種站。

▼XBB 新冠疫苗接種地點名單▼



另外，灣仔長者健康中心及瀝源長者健康中心亦可供65歲或以上非會員長者預約接種XBB新冠疫苗。連同第一階段的接種地點，本港共有19個私家診所新冠疫苗接種站、一間兒童社區疫苗接種中心、11間醫管局轄下的指定普通科門診診所及兩間衞生署轄下的指定長者健康中心可供市民選擇。

鑑於香港已進入流感季節，本地新冠病毒整體活躍程度明顯上升，衞生防護中心強烈呼籲高風險群組應盡快接種流感疫苗和新冠疫苗加強劑，以減低出現重症和死亡的風險。