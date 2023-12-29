新冠疫苗｜1157宗嚴重異常報告確定與疫苗有關　逾半數為面癱

新冠肺炎疫情襲港近四年，自2021年2月起新冠疫苗來港，由於當時疫苗仍為緊急使用藥物，故政府成立疫苗事故專家委員會評估異常報告。隨着新冠疫苗已按《藥劑業及毒藥規例》註冊，故緊急使用新冠疫苗的安排亦已在12月23日終止。



疫苗事故專家委員會今日（29日）公布最後一份新冠疫苗安全監察報告，總結開打以來的異常報告。提到截至12月23日，共接獲8,139宗異常事件報告，呈報比率為約0.04%。委員會及衞生署就超過4,100宗異常事件報告進行因果關係評估，確認其中1,157宗與疫苗有關，當中近六成為面癱，其次則為心肌炎和心包炎。



新冠肺炎疫情襲港近四年，自2021年2月起新冠疫苗來港，由於當時疫苗仍為緊急使用藥物，故政府成立疫苗事故專家委員會評估異常報告。（資料圖片）

累計接獲8139宗異常事件報告

最後一份新冠疫苗安全監察報告今日出爐，總結開打以來的異常報告。報告指出，截至12月23日，共接獲8,139宗異常事件報告，呈報比率為約0.04%，而今年6月初至今沒有接獲涉及死亡的異常事件報告。

報告又提到，委員會及衞生署就超過4,100宗異常事件報告進行因果關係評估，確認其中1,157宗與疫苗有關，781宗為復必泰疫苗，其餘則為科興疫苗。逾千宗個案當中，有54%為貝爾面癱，其次則為心肌炎有7%和心包炎有4%。

287宗因果關係不確定

至於評估為與免疫接種因果關係不確定的事件則佔287宗，大多數為聽力損失、心肌炎、貝爾面癱、頭暈及吉蘭．巴雷綜合症（吉．巴氏綜合症）。就聽力損失，委員會補充，.雖然世衞亦注意到有關接種新冠疫苗後出現聽力損失的報告，然而世衞認為相關數據有限，需要進一步的監察。另外，部金不確定因果關係的異常事故亦包括，對疫苗過敏、肌肉痛、血小板減少症、上腹痛等。