天瑜醫療事故｜涉事麻醉科醫生傳獲晉升　天瑜爸爸斥無比荒謬

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，上月底更開始出現心臟衰竭。有報道指出，遭天瑜爸爸指控涉嫌修改醫療紀錄的麻醉科醫生，早前獲瑪麗醫院晉升為麻醉科部門主管，天瑜爸爸對此表示憤怒，直言感到無比荒謬。



天瑜爸爸昨日（21日）在社交平台表示，家屬雖與醫管局達成和解協議，但相信並不代表已放棄應有的知情權。就算在法律上不能作出追究，醫管局和瑪麗醫院仍有必要就事故向他和市民交代細節，包括臨床上和行政上的問題，因為事件涉及全港市民的權益。

批評醫管局黑箱作業 再促交代事故細節

天瑜爸爸批評，醫管局負責管理全港公立醫院及相關醫療服務，並透過醫務衞生局局長向特區政府負責，作為一個如此責任重大的法定機構，如果一直如此黑箱作業、缺乏應有的透明度，其公信力必會受到質疑甚至徹底崩潰，令人開始懷疑政府的能力和誠信。不論是面對自然災害還是其他重大變故，都可能成為引爆民怨的導火線，引發無法挽回的混亂。

(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

去年9月，天瑜爸爸表示，正就涉事的麻醉科呂醫生於術後修改手術紀錄，涉嫌意圖隱瞞真相一事，研究提出刑事控告的可能性。他10月31日在大律師陸偉雄及對方法律團隊陪同下，已到港島區警察總部落口供，並指意味警方將就事件正式展開刑事調查。