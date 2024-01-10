天瑜心臟衰竭｜被指對女兒不放手　天瑜爸反駁網絡欺凌：涼薄無知

瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人的8歲女童天瑜，上月底持續出現低血壓，心跳減慢，是心臟開始衰竭的情況，過去一星期未見好轉，但總算穩定。

天瑜爸爸今天（10日）更新社交網站，提到不少網上評論都叫他放手，讓天瑜舒服地離去。他解釋，天瑜的生死去留，從來都不是他們做父母的去作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定，本港連安樂死都沒合法化。他更反駁謂，在女兒病危時已跟醫生達成共悉，決定在危急關頭不為天瑜搶救。

他提到，網民言論有部分出於好意和心痛天瑜，如果指摘他不肯放手，「是為了利用女兒博取同情和得到更多資源」的言論，這就是完全出於涼薄和無知。天瑜爸爸直斥，網絡欺凌可惡可恨，一些不負責任的言論，「可能就是壓死他們的最後一根稻草」。



天瑜爸爸在12月30日在facebook發帖文，貼出戴着聖誕帽的天瑜在病床上的圖片，並寫下最沉重的一句：「終於來到了這一天……」。（天瑜醫療事故關注組facebook圖片）

天瑜爸爸昨日 （9日）凌晨更新女兒情況，在過去一周不算有很大好轉，但總算是比上周較為穩定，血壓也沒有再出現大幅的上落，但仍需要使用強心藥。他今日傍晚再更新Facebook，表示一直以來都在網上看到不少類似的評論，說他「應該放手，讓天瑜舒服地離去」。

天瑜爸爸表示，所有說出這種話的人，其實根本都還沒搞清楚現實情況。他指出，在這件事情上，「別說天瑜的生死去留，就連她能不能出院，可不可以回家，甚至我們希望她在那一家醫院留醫，選擇怎樣的治療方案等問題，從來都不是由我們做父母的去作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定。」他續指，「所以我並不能夠說：因為我不想她再受苦，然後我就去做些什麼決定或動作來提前結束她的生命。」

他表示，要知道在香港「安樂死」是還沒合法化的，即使是個有自主意識的成年人，面對甚麼不治之症也好，全身癱瘓也好，受盡病患折磨也好，就連他自己本人都不可以按自己的意願，透過合法的途徑去提前結束自己的生命。這完全是法律制度的問題，「已經不是我個人捨不捨得或道不道德的問題。」

他稱，「大家如果有留意我的帖文或媒體報道的話都會知道，在天瑜病危的情況下，我們已經跟醫生達成共悉，決定了在危急的關頭下不為天瑜作心肺復甦等搶救工作，如果天瑜的心臟功能持續轉差，我們也不會再加大強心藥的劑量。所以現在作為家人的我們，守候和陪伴是我們唯一能做的事。」

天瑜爸爸從網上截圖，反駁網絡欺凌。(天瑜醫療事故關注組facebook圖片)

天瑜爸爸表示，部分言論的背後是出於好意，跟大部份人一樣，他們也是心痛天瑜，不想她再受苦。他不侈求每個人都會有同理心，但促網民發表評論時至少也要搞清楚問題的重點和基於事實，引述有留言指「天瑜爸爸是出於自私而故意不肯放手，甚至是為了利用女兒博取同情和得到更多資源」，他反駁，「這是完全出於涼薄和無知，因為現實是作為爸爸的我，根本就沒有任何的投票權，懂嗎？！」

他最後指出，「網絡欺凌是可惡可恨的行為，還好我早已對這些網上的負面評論有了一定的免疫力，但對於其他情緒病患者來説，這些不負責任的言論，可能就是壓死他們的最後一根稻草。」

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