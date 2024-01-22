瑞士三角朱古力金裝牛奶朱古力一批次疑含塑膠異物　食環署籲勿食

【瑞士三角朱古力】食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）公布，一個批次的瑞士進口的朱古力產品 Toblerone瑞士金三角金裝牛奶朱古力可能含有塑膠異物，呼籲市民不要食用。涉及的批次編號為OOY4233553，最佳食用日期為2024年12月1日。



一批瑞士進口的朱古力產品可能含有塑膠異物。

食物安全中心今日（22日）公布，一批瑞士進口的朱古力產品可能含有塑膠異物，而該朱古力產品為Toblerone品牌的Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat（Toblerone瑞士金三角金裝牛奶朱古力，或一般稱瑞士三角朱古力）。中心表示業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售，市民如購入受影響批次產品應停止食用。

中心發言人表示，中心接獲有關產品製造商的香港代表通知，因為有關產品可能含有塑膠異物，正回收該批次產品。中心已隨即聯絡有關進口商及分銷商跟進。根據其提供的資料，該進口商及分銷商已將所有受影響批次產品停售和下架，並主動展開回收。市民可於辦公時間致電有關進口商及分銷商的熱線2848 0808，查詢上述產品的回收事宜。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

產品資料如下：

產品名稱：Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat

品牌：TOBLERONE

來源地：瑞士

淨重：一百克

進口商及分銷商：Integrated Market Services Asia Limited

此日期前最佳：2024年12月1日

批次編號：OOY4233553