寒流｜避寒中心難令無家者安心　關注機構：疫下求助月內升60%

中大尤努斯社會事業中心與6間社福機構於近日發表無家者人口統計調查結果，全港無家者人數為1,532人，兩年間增長18.1%；當中共71%無家者的年齡為51歲以上，而另外有高達39%有長期病需要定期覆診及15.5%為身體傷殘。無家者本已飽歷風霜，身體狀況更令人擔憂，而在寒流襲港及疫情蔓延下，讓無家者的狀況雪上加霜。

撰文：吳兆康（同路舍資深個案工作員）



在寒流襲港及疫情蔓延下，讓無家者的狀況雪上加霜。（同路舍提供圖片）

在第五波疫情下，同路舍接受無家者轉介數字在2月份比1月份上升了60%，個案中有突然失業的、有因為懷疑自己染疫不敢回家的、甚至近來有初陽的老人及外傭被遺留在街上，本機構預視無家者的狀況會繼續上升；加上天氣惡化，情況極為嚴竣。感恩有不少社福機構都為無家者提供保暖物資、熱飯、及送暖行動，但現實上，一個安全溫暖的棲身之所才是對應寒風刺骨的根本。

避寒中心管理模式令無家者缺乏安全感

一般而言，當寒冷天氣警告懸掛後，民政事務總署在各區開放共18間臨時避寒中心。對於無家者而言，這本應是一項良策，但多年來臨時避寒中心的服務設有限制，未能提供適切幫助。因臨時避寒中心都會於每日下午4時半視乎天氣報告才會決定是否開放，無家者難以掌握臨時避寒中心開放及關閉的日子，同時至翌晨若天氣許可便會關閉中心，並在8時清場。無家者在陌生的環境休息，睡覺質素本來已欠佳，更在最寒冷的清晨被喚醒及要求離開，一暖一冷更易着涼，曾經亦有無家者因而染病，從而沒有再來避寒中心。另一方面，就某些無家者而言，臨時避寒中心的地址未必就腳，方便他們留下「家當」，故情願繼續露宿。

因臨時避寒中心都會於每日下午4時半視乎天氣報告才會決定是否開放，無家者難以掌握臨時避寒中心開放及關閉的日子。（資料圖片）

管理模式也是另一原因，臨時避寒中心如同一個展覽會場，頗為開揚，數十人在一個共用空間休息、中心內沒有儲物櫃，入住者要自行看管財物。時有失竊事件，曾有人被偷隨身物品等，令不少無家朋友缺乏安全感，另外，雖然會場分為男女區，但兩邊只以屏風相隔。女性無家者對於安全感及情感需求更大、置身於此，或比起自己熟悉的環境更未能安心休息。

安心出行政策忽略無家者需要

更甚的是，今年，所有人必須使用「安心出行」應用程式，才可進入臨時避寒中心，普遍無家者亦沒有電話、亦欠缺了知識去使用安心出行，而拿到豁免紙的亦為數不多，同時因應第五波疫情，近日更需要即場進行檢測才可以進入，有無家者不明所以，為免麻煩，選擇離開，這些一連串措施，也對於無家者來說是有一大限制他們進入避寒中心的動機。

因應上述多種限制及安排，很多無家者都甚少及不願前往臨時避寒中心。行政上的缺口令避寒中心難以發揮本來的作用，未能為有真實需要的市民提供一個合適的臨時容身之所，或因此反映出，在制定政策時需要全面考慮服務使用者的需要，避免出現相應落差。

同路舍（ImpactHK）為着無家者因應天氣的需要，於去年12月26日（即天文台首天發出寒冷天氣警報的日子），推行了「極端天氣緊急住宿先導計劃」，照顧無家者對避寒的需要。（同路舍提供圖片）

10名無家者參與同路舍「極端天氣緊急住宿先導計劃」

同路舍（ImpactHK）為着無家者因應天氣的需要，於去年12月26日（即天文台首天發出寒冷天氣警報的日子），推行了「極端天氣緊急住宿先導計劃」，照顧無家者對避寒的需要。在天文台懸掛寒冷天氣警告後，機構嘗試以人性化的原則為無家者提供臨時賓館住宿服務。同路舍會即時聯絡賓館，以給予無家者一個較安全及溫暖的住宿外，環境較為整潔，提供夜間服務外亦容許日間留宿，讓他們可以較安心地休息及渡過嚴寒的日子。我們亦可從中進行介入，從而獲得及後跟進的機會。

在這先導計劃下，暫時已有10位無家者正接受此避寒服務，同時，同路舍亦在恆常輪候服務住宿中加速分流、分配住宿。除了是次先導計劃外，因應第五波疫情狀況，在無家者常規緊急住宿服務中，本機構亦加強了無家者常規緊急住宿服務的彈性，加快處理其他機構的轉介。同路舍為非政府資助機構，但亦希望在寒冷天氣及疫情下、因應需要盡綿力，為飢寒交逼的無家者提供以人為本的服務。

根據同路舍仁愛行（Kindnesses walk）外展團隊經驗，有大約30%的無家者，並未主動尋找或受助於社會服務。（同路舍提供圖片）

同時，根據同路舍仁愛行（Kindnesses walk）外展團隊經驗，有大約30%的無家者，並未主動尋找或受助於社會服務。背後原因各有不同，他們或是已習慣在街上生活、或是性格使然想靠自己、或是不能放棄家當、或是擔心適應問題，從而拒絕了不同的社會服務，成為了三無人士。我們希望透過這先導計劃，讓沒有動機接受社會服務的無家者，在寒風中得到一點慰藉，了解到服務的確能為他們改善生活，從而增加提升加入同路舍或其他社會服務的機會。

同路舍希望政府計劃政策前多落區多資詢地區組織或社福團體了解弱勢真實狀況，更切實地考慮到無家者的需要。（同路舍提供圖片）

最後，同路舍希望政府計劃政策前多落區多資詢地區組織或社福團體了解弱勢真實狀況，更切實地考慮到無家者的需要。相關持份者在服務設計及操作時，讓資源得到更充份的運用，亦讓他們能夠在極端惡劣的天氣狀況下得到更適切的人道支援。