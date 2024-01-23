港鐵年卅大部份綫路通宵　羅湖延長服務尾班車0時56分金鐘開出

政府今日（23日）宣布農曆新年通關安排，其中深圳灣口岸年三十至年初四（2月9日至13日）通宵運作；羅湖口岸年三十及年初二（2月9日及11日）延長服務兩小時至凌晨2時。



港鐵表示，年三十及年初二會延長東鐵綫往返羅湖服務時間，北行尾班車於凌晨0時56分金鐘站開出；南行尾班車則於凌晨2時30分於羅湖站開出，港鐵同時會在農曆年間加強列車服務，包括年三十晚大部份綫路通宵行車。



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港鐵表示，會全力配合羅湖口岸於農曆年三十及年初二晚的特別安排，延長東鐵綫往返羅湖站的列車服務時間。

上述兩日，東鐵綫最後一班前往羅湖站的北行列車，將延至凌晨0時56分於金鐘站開出，約於上午1時46分到達羅湖站(即口岸關閉前約14分鐘)；最後一班離開羅湖站的南行列車，則會於上午2時30分(即口岸關閉後約30分鐘)開出，約於上午3時20分到達金鐘站。

另外，港鐵稱會一如既往在農曆年期間加強列車服務，包括於年三十晚大部份綫路通宵行車，方便本港及跨境乘客於佳節期間出行。

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港鐵提醒市民，須留意年初二晚東鐵綫延長列車服務時間的安排，只限東鐵綫往返羅湖站與沿綫各站，本地鐵路綫會維持正常營運時間，乘客須預先為轉乘其他交通工具的轉車安排做好準備。

港鐵又稱，團隊正制訂相關服務安排，詳情將於稍後公布，港鐵會在農曆年期間加派人手及透過不同渠道加強訊息發布，包括車站指示及廣播。