延長通關｜港粵直通巴歡迎政策　但難以估計客流量　正協調人手

行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前宣布，特區政府、深圳政府達成共識，農曆新年有特別通關安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，包括旅客和車輛通道；羅湖口岸在年三十及年初二延長運作至凌晨2時，港鐵東鐵綫亦相應延長服務。港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，以往農曆新年主要客源為香港長途北上客人，因此現時難以估計客流量，會就車票預售情況再作安排。



為避免農歷新年期間出現如除夕（2023年12月31日）當晚內地旅客滯留情況，政府指，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，包括旅客和車輛通道；羅湖口岸在年三十及年初二延長運作至凌晨2時，港鐵東鐵綫亦相應延長服務。

以往年三十及初一主要乘客為長途北上港人

張劍平表示，數間營運商會配合政府在灣仔、油麻地、太子等地增加晚上班次，但難以估計客流量，「第一次咁開（關口），同以前客源唔同。」他指，以往年三十、初一主要乘客為長途北上港人，約傍晚五時至六時後已沒有乘客。

除夕夜與農歷新年情況不一

他指，業界一直有與政府溝通，對政策表示歡迎。他表示，除夕夜與農歷新年情況不一，除夕夜當晚乘客倒數後才離開，相信農歷新年活動後有足夠時間疏導人潮。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平擔心落實「0+3」甚至「0+0」檢疫措施，只要中港不完全通關，中港跨境客運服務便無法啟動。(資料圖片)

張劍平表示，未知相關會否吸引到香港短途北上客人，或到港旅遊的內地客，會就車票預售情況，再安排加開的班次以及人手，避免有人手無乘客。