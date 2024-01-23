延長通關｜餐飲業指港人北上成常態　可反吸旅客南下︰唔使咁悲觀

維港除夕煙花滙演吸引48萬名市民及旅客觀賞，但當晚跨境口岸癱瘓，大批內地旅客滯留。政府今早（23日）宣布，深圳灣口岸由年三十至年初四24小時通關；羅湖口岸於年三十及年初二，延長服務至凌晨兩時，港鐵亦會配合服務。



蘭桂坊協會總監張素媚表示，內地盛行沉浸式旅遊，認為酒吧應對準高消費客群，否則只會繼續旺丁不旺財。餐飲聯業協會會長黃家和指，港人趁假期北上玩樂已是恆常活動，反而24小時通關後，內地旅客來港更方便，相信有一定吸引力。「我覺得唔使咁悲觀。」



▼2024.01.01 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



+ 8

餐飲業︰24小時通關內地客南下香港更方便

政府今日宣布農曆新年的通關安排後，酒店業界表示深圳灣口岸24小時通關，估計更多港人選擇北上玩樂，例如可在拜年後隨時過關，亦不必擔心趕在閉關前回港，認為相關業界將受到衝擊。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，港人趁假期北上玩樂，已是恆常活動，反而內地旅客申請簽證複雜，24小時通關後南下香港更為方便，配合農曆新年期間煙花及花車等匯演，相信可吸引更多旅客到港。「我覺得唔使咁悲觀，對佢哋嚟講有一定吸引力。」

只要內地客數量續升 則可彌補港人北上的損失

黃家和引述資料指，港人北上並非新常態，疫情前的數字已相當驚人，同時每日更有約25萬至30萬名旅客到港，惟目前仍未恢復至當時水平。因此他認為，當內地旅客數量繼續回升，餐飲業從中受益，便可彌補港人北上玩樂的損失。

黃家和表示，現在距離農曆新年仍有時間，期望政府推出的「日夜都繽紛」，可在18區提供多元化活動，讓內地旅客體驗香港獨有文化，並吸引他們延長在港逗留的日數。

蘭桂坊協會︰應對準高消費客群 否則只旺丁不旺財

蘭桂坊協會總監張素媚表示，香港為自由經濟體，任何措施均有利有弊，雖然24小時通關增劇兩地競爭，但酒吧業界若然提升服務水平、敢於創新，保住香港國際城市的金漆招牌，便可吸引更多內地及海外旅客消費。

張素媚建議，政府舉辦更多會展及論壇等大型活動、邀請國際級明星開騷，以及恢復夜生活，以重拾昔日經濟及旅遊蓬勃的盛況。例如亞洲金融論壇明日起在香港舉行，有逾3,000名金融及銀行界的商務客雲集香港，她認為有助蘭桂坊的生意。

張素媚認為，現時內地盛行沉浸式旅遊，蘭桂坊應對準高消費客群，否則只會繼續旺丁不旺財。「並唔係要嚟到攞住個漢堡包坐三蚊電車，我哋唔係要呢類客戶。」