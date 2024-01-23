延長通關｜加劇內地客不過夜？劉國勳：對旅客不應「三挑四選」

民建聯歡迎深圳灣口岸新春期間有5天24小時通關，以及羅湖口岸延長通關時間。被問到會否加劇訪港內地旅客不過夜，民建聯立法會議員劉國勳說，本港旅遊業正在復蘇，對旅客不應「三挑四選」，即日往返旅客亦有高消費力。



民建聯歡迎深圳灣口岸新春期間有5天24小時通關，以及羅湖口岸延長通關時間。（李宇婷攝）

劉國勳：期望24小時通關恆常化

劉國勳表示，距離過年不足一個月，計劃在港過夜的旅客早已預訂好機票酒店，不會受今次安排影響，延長通關反而有助吸引更多即日來回或來港兩三日的旅客，提醒旅遊巴及巴士公司需要調動資源加強服務。他認為兩個口岸早已具備延長服務時間的條件，期望香港和深圳政府商討讓24小時通關安排恆常化。

民建聯歡迎深圳灣口岸新春期間有5天24小時通關，以及羅湖口岸延長通關時間，左：劉國勳、中：梁熙、右：陳勇。（民建聯相片）

梁熙：更多旅客選擇香港作為中轉站

民建聯立法會議員梁熙認為，訪港旅客可以通宵來往內地，相信更多的旅客會選擇將香港作為中轉站，比以前更長時間停留，吸引更多的遊客來港消費。他續指，延長通關時間對本港經濟，尤其夜經濟的幫助較大，相信港珠澳三地已形成旅遊路線，除刺激旅遊業，港人新春北上探親亦更方便。

陳勇倡香圍圍、皇崗推「合作查驗、一次放行」通關

民建聯立法會議員陳勇表示，會在兩會期間大力提倡「合作查驗、一次放行、無感通關」，並期望在香圍圍及重建後的皇崗口岸先行先試，相信透過智能化，可以節省口岸人手。