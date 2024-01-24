黎智英案｜認為美需反中情緒　黎用蘋果英文版提供敵對中國的理由

壹傳媒創辦人黎智英涉透過《蘋果日報》煽動並勾結外國勢力案，審訊進入第15天，《蘋果》的前社長張劍虹繼續作供。他提到2020年5月，黎開以提到要成立《蘋果》英文版，他指黎想透過英文版影響美國民意，從而對美國的政治產生作用。他指黎認為新冠肺炎後，美國人需要反中情緒，便想利用英文版的內容，給美國更多理由對中國做敵對行動。



張又指，黎當時發出的編採指引是：「偏黃」，不要尋求平衡，只翻譯負面及極端新聞，並要向讀者塑造中共打壓人權，及隱瞞疫情無誠信的形象，又認為這才是世界想知的聲音。張直言英文版的《蘋果》比中文版「極端左」很多，又指黎對中共的看法亦一向如此。



張劍虹指黎智英設蘋果英文版時，指明只翻譯「偏黃」及極端新聞，又稱不用尋求持平。(資料圖片)

黎希望透過英文版影響美國民意

張劍虹今講及黎智英就成立《蘋果》英文版所作的編採指示，包括揀選立場「偏黃」的「寫手」為英文版的專欄作家。黎亦講及，成立英文版是要走向美國，希望美國人成為《蘋果》和美國政治的槓桿。法官李運騰問「槓桿」的意思，張便解釋，黎望透過英文版影響美國民意，從而對美國政治產生作用，旨在令美國「出手」，採取敵對行動，包括制裁，以保護香港和《蘋果》。此外，黎亦稱在新冠肺炎疫情後，美國人最需要的是反中情緒。

訊息透露專欄作家馮晞乾提議出英譯電子版

控方展示Whatsapp群組「English News」的訊息，黎於2020年5月10日發訊息指：「今日馮晞乾提議出英譯新聞電子版諗得過，反正現在翻譯網站翻譯成本低而快。」張庭上解釋，馮是《蘋果》專欄作家，黎考慮馮的建議後，認為可成立英文版。張則建議英文版可以報道一些重要專題，如警務處時任助理處長陶輝涉僭建的報道。

另黎在訊息表示：「若外國人想透過支持我們來支（持）香港，我地就得救了」。張則指黎期望外國人訂閱英文版，除了會是財政上的支持，亦能提供政治保護。

2020年6月，蘋果日報推出英文版。（資料圖片）

曾邀特朗普等訂閱但未成事

張又提到，黎的助手Mark Simon亦有協助成立英文版，包括安排在美國宣傳英文版的方法及渠道、邀請美國政要訂閱，以及尋找英文版專欄作家。當時黎曾叫Mark Simon找美國時任總統特朗普、副總統彭斯及國務卿蓬佩奧訂閱英文版，但最後未有成事。張解釋因為上述官員是政要的關係，他們的付款紀錄不能留在《蘋果》網站，所以最終未有成功邀請他們訂閱。

黎只希望外國讀者知道偏黃的聲音

黎曾在Whatsapp群組表示，揀選英文版專欄作家時，不用尋找持平的人，只需集中揀選符合《蘋果日報》取態、「偏黃」立場的作家，又舉例指他的朋友、中國經濟學家單偉建在西方國家很受歡迎，但其對中國的正面評價並非讀者所需，並表明：「我們不是要尋求平衡，而是要報道保護香港那群人的觀點。這才是世界都想知道的聲音。」張指黎當時只希望外國讀者知道「偏黃」的聲音。

英文版只翻譯負面或極端新聞

法官李運騰問，黎上述指示是否亦適用於《蘋果》中文版的編採方針？張坦言：「英文版仲更加極端左好多啦，我可以講。」他解釋指中文版部份新聞內容或較中性，不一定全部都是負面的，但英文版只會翻譯較負面或極端的新聞。

想塑造中共打壓人權及無誠信

法官李運騰再追問，黎是想向外國讀者塑造中國的甚麼形象？張回應說：「黎生覺得中國共產黨打壓人權，同埋隱瞞（疫情）無誠信，所以佢係塑造緊中國共產黨呢個形象比讀者 。」

同意黎一直抱這種看法

法官李運騰又問，黎對中國有這種看法，並想讓外國讀者知道？張同意黎一直對中國抱持這種看法，才會在群組中說美國需要反中情緒，並想向外國讀者提供此類型的新聞，張說：「想畀美國多啲嘅理由對中國做一啲敵對行動。」

想美國政治人物訂閱是成立的目的之一

黎另曾在「English News」群組發訊息稱：「我們主要目的是外國人撐蘋果日報，尤其是美國政治人物訂閱蘋果對我們的政治庇護更重要。」張解釋指黎成立英文版的其中一個目的，是期望美國政治人物訂閱英文版，為《蘋果》提供一個重大的政治保護。

要提供南華早報看不到的中國新聞

黎翌日發訊息表示：「我越想越覺得英文版應該看重大陸新聞、專題和文章花絮等，在疫情肆虐後掀起的反中情緒，這些是美國人最需要看⋯我們的目標是提供外國人在南華早報看不到的中國新聞，打破南早在這方便的壟斷。」

張劍虹指黎智英覺得中國共產黨打壓人權及隱瞞疫情無誠信，並想向讀者塑造這形象。

選擇中國維權及操害經濟操作的新聞

張續指，黎有感疫情在美國掀起的反中情緒「好犀利」，因此美國人現時最需要看到反中的文章。 執行總編輯羅偉光隨後根據黎的指示，草擬英文版工作流程的建議書，列明「選用新聞原則」需包括中國維權新聞、影響香港民主、中方損害香港經濟金融的操作等，例如：六四、毒奶粉重現、警暴現場、香港公司「染紅」。

加插台灣新聞為台爭取美支持

黎亦著張在英文版中加插台灣新聞，因他認為當時中國對台灣進行軍事及或經濟脅迫，令到台灣在中美角力的戰略地位有所提升，引起全球關注，特別是美國，報道這類新聞可令美國讀者更加同情台灣，因此希望張與台灣《蘋果》商討增加這方面的專題及評論內容，若果台灣能夠取得美國保護，商人投資時便會更加安心。張同意黎是想替台灣爭取美國支持。

想讀者以負面角度看待中國

李運騰便追問，此舉和香港《蘋果》的編採政策有何關連？張解釋，黎的用意是想美國人更關注台灣被中國脅迫。李官再問，是否即是想令讀者以一種負面的角度看待中國？張同意。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022