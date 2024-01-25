玫瑰崗中學｜家長批轉校方案無過半支持欠認受性　促議員教局介入

灣仔玫瑰崗中學今年九月停辦，全體學生將轉校至余振強紀念第二中學。有玫瑰崗中學家長、舊生及教職員在本周二（23日）舉行記者會，批評校方舉行兩次家長意見調查，據知支持轉校方案兩次均未過半數，校方卻擅自更改通過門檻方式，拆細投票選項，務求堅持安排學生轉往余二，質疑是違反誠信。有家長亦投訴，填寫諮詢問卷時，選擇留在原校就讀的方案，竟遭校方拒收。他們向教育局及立法會議員發公開信，希望能協助學生在原校完成學業為止。



該教師指，校方沒有公開兩次調查的票數，僅從傳媒報導得知兩次調查結果，兩次結果反映轉校方案均未獲過半數支持。（盧翊銘攝）

兩次諮詢支持轉校票數不過半 批「搬龍門」達到目的

玫瑰崗中學去年分別於11月和12月分別舉行兩次家長諮詢，了解家長是否願意轉往余振強紀念第二中學，承諾得到過半數家長支持才會實施方案。有家長及教職員在本周二舉行記者會，批評校方處理過程不透明，沒有公開兩次調查的票數，僅從傳媒報導得知兩次調查結果。

該校一位不願具名的教師指，第一次家長調查顯示，選擇「轉校方案」有144人，佔總票數47%；選擇「其他方案」則有53%，反映轉校方案未得到過半數家長支持。然而，他指校方謊稱「沒有一個選項得到50%以上學生家庭的支持」，要展開第二次調查，並把「其他方案」分拆為兩個選項，即「留在玫瑰崗」及「自行轉校」。

他指，最後「轉校方案」雖僅獲128票，佔總票數的47%，未獲過半數支持，但校方將通過門檻改為「簡單多數票」後，令「轉校方案」勝出。

中三家長填表選留原校 遭校方拒收

除了質疑校方就諮詢方法「搬龍門」外，有家長亦投訴校方限制他們的投票選擇。中三家長李女士（化名）表示，她在參與第二輪投票時，選擇「留在玫瑰崗」，校方卻向她稱，規定中三級學生不能選擇此項，只能選擇「轉校方案」或「自行轉校」。李女士堅持不改，其回覆表格遭校方退回。

有中一生家長陳女士（化名）稱，在校方宣布停辦之前，她已花費約一萬元支付兒子的書簿、雜費及冬季夏季的校服。（盧翊銘攝）

學校早前亦被揭在次論諮詢階段，擬向每人提供9,000的轉校津貼，被質疑是影響投票結果。該校教師表示，有辦學團體人士取得家長的聯絡方式後，向他們發放資訊稱，如對轉校至余二的方案有疑問，可以致電家教會主席。

高中家長張女士（化名）稱收到訊息後致電家教會主席，獲悉將有第二次投票，提及如選擇轉去余二便可獲九千元，她不解為何校方不發布通告公布，而是要求家長主動致電，質疑是利誘行為。該教師又舉例，先前曾有另一間學校向學生提供資助以轉校，受到教育局譴責，相信校方是熟悉教育條例，做法是避免留有文件證據，希望教育局查明真相，「喺個灰色地帶做就可以係ok？」

宣布停辦前 有中一家長花約一萬元購書簿校服

辦團道明會於九月公布將停辦玫瑰崗中學的決定，有中一生家長陳女士（化名）稱，此前已花費約一萬元支付兒子的書簿、雜費及冬季夏季的校服，批評校方在開學後不久，突然倉促公布停辦決定，令人難以置信。

玫瑰崗中學家長、舊生及教職員，向教育局局長蔡玉蓮、立法會教育事務委員會主席梁美芬及立法會教育事務委員會全體議員發公開信求助，請求阻止玫瑰崗中學停辦。（盧翊銘攝）

玫瑰崗中學家長、舊生及教職員昨日向教育局局長蔡玉蓮、立法會教育事務委員會主席梁美芬及委員會全體議員發公開信求助，促請阻止玫瑰崗中學的提早轉校的安排，讓現有學生們能在原校完成學業為止。

《香港01》就此向玫瑰崗中學、辦學團體道明會查詢，為何不向家長公開票數、轉校方案不過半仍通過決定的理據等，正候回覆。

教育局未回應會否查校方諮詢手法 敦促保持良好溝通

教育局回覆查詢時，未有回應會否調查校方的諮詢手法，會否要求辦團撤回轉校方案，協助學生原校完成學業，僅稱作為辦學團體，道明會有責任為玫瑰崗中學的學生及教職員作妥善的過渡安排。教育局又指，曾與辦團和學校代表會面，責成辦團和學校適時跟進，為學生、教職員和家長提供合適的協助及支援，包括為轉讀余振強紀念第二中學的學生修讀高中選修科目作出妥善安排。

教育局敦促校方與家長及教職員保持良好溝通，並留意學生的情緒，按需要提供適切的輔導。局方亦提醒辦學團體及學校在停止營辦時，須遵從教育局相關的程序指引，處理學校帳目及資產等事宜

立法會教育事務委員會主席梁美芬認為，玫瑰崗中學事件，反映管理層未有有尊重校內學生。（資料圖片）

梁美芬：會向教局跟進 應檢查是否有好措施助過渡

立法會教育事務委員會主席梁美芬認為，殺校、合併等都是大勢所趨，但玫瑰崗中學事宜可以處理得更好，「個過程可以處理得好啲，等家長有個準備，如果佢哋係比較坦承咁去溝通，就唔洗出現咁多有唔同嘅意見。」她認為，玫瑰崗中學事宜是源於該學校管理層未有尊重校內學生，透露會向教育局跟進，避免再次發生同類事件。

她指，學校突然停辦極有可能引起未成年學生極大的情緒波動，而且校方突然又改變原本計劃，提前停辦，形容做法朝令夕改，無疑是對學生的升學造成了不小的影響，應檢查是否有更好措施，幫助學生平穩過渡。

她建議，政府資助學校聘請教育專家，向教師、學生等輔導，「提早畀啲警示學校，你哋已經去到臨界點啦、你哋要提早準備，或者同咩學校合併，係會更加好。」

教育界立法會議員朱國強表示，玫瑰崗中學停辦爭議多時，反映辦團提出的方案，未得到大部持分者認同。（資料圖片）

朱國強：批辦團利用公帑擴建的校舍放租 擔心成為常態

教育界立法會議員朱國強表示，玫瑰崗中學停辦爭議多時，反映辦團提出的方案，未得到大部持分者認同，亦反映辦團與持份者之間失去互信。他認為，安頓好師生是辦學團體的責任，批評教育局不願意介入，亦不願尋求其他方法，在關鍵時刻未好好把關，最終是犧牲學生福祉，去成全辦團，令人感到失望。

他質疑，辦團不欲在自置校舍繼續辦學，以將校舍「盡早交吉」，出租予私校營運。他指，公帑擴建和改善的校舍被辦團利用放租，擔心日後會否成為常態，教育局應作警惕。