玫瑰崗中學｜宣布停辦半年　有學生情緒未平復　校方擬增社工支援

灣仔玫瑰崗中學將於今年九月停辦，較原定方案提早兩年，屆時全體學生會轉校至南區余振強紀念第二中學。有玫瑰崗中學家長及教職員本周二（23日）舉行記者會，向教育局、立法會議員發公開信求助，希望能正視家長和學生訴求，容許現有學生在原校完成學業為止。



有中三學生家長表示，突如其來的殺校決定，對小朋友的情緒造成很大傷害，至今未能完全平復，每當提起學校停辦，仍會眼眶含淚，「嗰種無形嘅傷害，作為家長見到係好心酸嘅。」她透露校方正就增聘社工支援學生情緒諮詢家長意見。



嗰種無形嘅傷害，作為家長見到係好心酸嘅 李女士（化名）

玫瑰崗中學中三生家長李女士（化名）表示，學校宣布停辦事件對其孩子情緒的傷害很大。（盧翊銘攝）

家長稱小朋友每提及學校停辦 仍然眼眶含淚

玫瑰崗中學中三學生家長李女士（化名）表示，自學校去年九月宣布停辦後，對小朋友的情緒傷害很大。她解釋，小朋友與其他同學的關係緊密而不捨分開，情緒一度非常激動，即使事件發生至今近半年，每當提及此事，仍然眼眶含淚。

她透露上周參與家長會時，校長提及需要尋找額外的社工以支援學生，並就此諮詢家長意見。她說：「一個小朋友面對咁嘅環境裡邊，你話佢嘅情緒點？一間學校原本有兩個社工喺度，但係依家都要自己攞錢出嚟請社工，咁你覺得玫瑰崗上面啲學生情緒問題係會點？大家想像一下。」

一班玫瑰崗中學的學生，去年10月曾拍片公開要求特首李家超關注，冀為學校提供新校舍。李女士指，其孩子曾參與製作影片，但認為社會給予他們很大壓力，孩子的聲音亦未受到關注及被真正聆聽。她稱那一刻，感受到小朋友的情緒很失落，事件對學生造成很大打擊，「我知道中六嗰班學生係好失望嘅，失望到係有記者訪問佢都算啦，唔啦，我哋迴避啦，即嗰種無形嘅傷害，作為家長見到係好心酸嘅。」

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另一位高中家長張女士（化名）表示，其孩子所修讀的選修科屬於非常偏門的科目，難以自其他學校修讀得到，孩子對於未來感到迷茫。（盧翊銘攝）

高中學生難尋新校 選修科難銜接

學校提早兩年停辦，不少學生除了難以接受事實，短時間亦難尋適合的新校。高中家長張女士（化名）表示，其孩子所修讀的選修科屬於非常偏門的科目，難以自行尋找其他學校修讀，余二亦未有提供相關選修科，孩子對於未來感到迷茫，「一係就冇科讀，一係就係一啲好唔適合入嘅學校，余二就更加唔使講啦。」有玫瑰崗老師補充，余振強紀念第二中學並未開設玫瑰崗學校所提供的部分科目，例如中學文憑試的丙類科目（即其他語言科目）。

（提早停校）好似個氣球突然之間整爆咗咁樣，我哋突然之間承受……我覺得學生係最無辜。 玫瑰崗教師

有玫瑰崗老師指，余振強紀念第二中學並未開設玫瑰崗學校所提供的部分科目，例如屬於香港中學文憑試的丙類科目（即其他語言科目）。（盧翊銘攝）

教師：兵荒馬亂 師生不斷離校 學生蒙上陰影

有玫瑰崗教師形容，玫瑰崗中學現時情況「兵荒馬亂」，不斷有師生離校，形容提早停辦的決定，令師生承受壓力，「宜家咁緊張，好似個氣球突然之間整爆咗咁樣，變咗我哋突然之間承受，嚟緊依半年係無形加重咗好大壓力，我覺得學生係最無辜。」

他在會後補充指，自去年九月校方宣布停辦至今，有大約十至二十位學生已經轉校，平均每班有一至兩位。他相信本學年上學期向學生派發考試成績表後，會有更多學生離校。他續指，已離職及準備離職的老師共約三、四名，在「校命」只剩半年的情況下，難以招聘新老師填補空缺成為最大問題。

他續指，宣布停辦事件令學生受到傷害，即使他們其後能適應新校園環境，仍會蒙上心裡陰影，「其實呢個先至係最大傷害，我哋作為教育工作者係保護兒童，唔應該傷害兒童。」

教育局敦促校方留意學生情緒 停辦時須按指引處理資產

《香港01》就此向玫瑰崗中學、辦學團體道明會查詢，有多少學生因學校停辦決定而情緒受影響、目前情緒狀況如何、學校是否計劃增聘社工等，正候回覆。

教育局回覆指，作為辦學團體，道明會有責任為玫瑰崗中學的學生及教職員作妥善的過渡安排。教育局曾與辦學團體和學校代表會面，責成辦學團體和學校適時跟進，為學生、教職員和家長提供合適的協助及支援，包括為轉讀余振強紀念第二中學的學生修讀高中選修科目作出妥善安排。

教育局稱﹐敦促校方與家長及教職員保持良好溝通，並留意學生的情緒，按需要提供適切的輔導。局方亦提醒辦學團體及學校在停止營辦時，須遵從教育局相關的程序指引，處理學校帳目及資產等事宜。局方指，會繼續留意學校情況，與辦學團體和學校保持溝通，並提供適切的支援。