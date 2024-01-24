香港櫻花｜機場島80棵櫻花部份搶先開花　粉紅花海將供市民打卡

櫻花2024｜香港人喜歡「返鄉下」到日本賞櫻花，但其實香港也有不少賞櫻的靚景，其中位於東涌機場赤鱲角南路、觀景山山腳「機場櫻花園」，即將開放供公眾參眾參觀，目前仍在施工階段。



有巿民留意到社交媒體有稱開了七成花，惟今日（24日）到場後發現理想與現實有差距，大呻「中哂伏」。不過目測在場櫻花並未完全盛放，只有半數櫻花樹開花。



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機管局自2021年起推行機場島園景提升項目，種植於全年不同時間開花的樹木及植物品種。於2021年，機管局於赤鱲角南路種植10棵櫻花樹營造一條櫻花樹徑，其後項目擴大至於馬路的另一邊，種植80棵櫻花樹的「櫻花園」。

記者今日（24日）到赤鱲角南路櫻花園視察，場面較冷清，在場只有施工人員工作，甚少市民到訪。目測在場櫻花並未完全盛放，未夠一半的櫻花樹的櫻花綻放可供「打卡」。

▼市民本周初搶先看「機場櫻花園」▼



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市民稱去年要排隊入園

居於屯門的葉生和葉太表示，在社交媒體見到有人稱此處已開七成花，惟到達後發現「根本冇七成……離哂譜。」他們表示，去年2月曾到訪櫻花園，當時櫻花已經盛開，又見到相思鳥，熱鬧得要排隊入內賞櫻。

他們稱，今日本身見天氣好打算專程前來賞櫻，可惜只見少量櫻花開，工地施工亦不能入內，又認為櫻花「開得唔靚」，故感到很失望，形容為「中哂伏」，打算「睇定啲」或櫻花開到九成才會再來。

▼市民本周初搶先看「機場櫻花園」▼



另有路過櫻花園的一位巿民指，因為在附近工作所以路經此處，日日都會經過，更稱去年「我第一個見（櫻花）添！」

現場工程人員向記者表示，「仲有好多Package都未做好。」目前仍施工階段，正未雨綢繆設立欄網，以避免去年太多人出馬路的情況，預計下周才會正式開放。

▼2023年 東涌觀景山櫻花樹海盛開▼

