香港櫻花｜花卉展八重櫻移種葵芳邨天水圍公園　有望看到櫻吹雪？

在維多利亞公園舉行的香港花卉展覽本周日（19日）結束，展場內約20棵的八重櫻櫻花在展期最後三四日才開花，到周日才接近滿開。不過康文署未有「辣手摧花」，而是送往署方轄下的公園重新種植。



「花落誰家」終揭曉，有市民周三（22日）發現，至少八棵在天水圍公園落地生根，另五棵移到葵芳邨葵德樓對出花槽，仍處於盛開，日內進入凋謝期，或有望看到「櫻吹雪」，不過仍要視乎未來數日天氣變化。餘下約十棵仍「下落不明」。



▼3月22日 花卉展覽部份八重櫻移植到天水圍公園▼



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花展結束時 約20棵八重櫻正盛開

康文署近年在花卉展覽中，都會特意擺放香港少見或未曾有的櫻花，今年在「春回大地」花卉及澳門政府花卉，合共擺放約20棵「櫻花」，屬重瓣類的一種八重櫻，但不知品種。

在開幕首數天，櫻花樹只是光禿禿的樹木，到花展最後三四日才開花，形成一個粉紅色櫻花林，十分奪目。到本周日花卉展結束，開花只有七八成，有一兩棵更只有兩三成，一旦棄掉，十分可惜。

康文署表示，在花展結束後，會把場內的櫻花送往署方轄下的公園重新種植。

▼3月22日 花卉展覽部份八重櫻移植到葵芳邨▼



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市民：天水圍公園八重櫻還非常茂盛未凋落

究竟花落誰家？在攝影交流Facebook專頁「香港風景攝影會」，有市民周三稱「今日葵芳邨發現有新種植櫻花」，相片可見葵德樓對出一個花槽，種了五棵粉紅色櫻花，樹幹有由紅油寫上的編號，與維園花展的八重櫻一樣，故可確認五棵被移植葵芳邨。

同日有市民發現天水圍公園也有約八棵八重櫻，樹幹上也寫有編號，屬花展同一批，留言說「延續其生命，非常環保，絕對值得一讚」，並指櫻花樹還非常茂盛，滿樹櫻花，還未凋落。

▼3月18日 花卉展覽八重櫻盛開▼



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八重櫻難適應本港偏熱天氣 栽種翌年未必開花

八重櫻屬重瓣櫻花，與其他櫻花一樣，在凋謝期花瓣鬆脫，風吹時被吹走，日本人叫做「櫻吹雪」，不少人視之為浪漫，故日內到上述地方，或有機會看到。

八重櫻相比較難適應本港偏熱天氣，有網民指鴨脷洲2021年也有種八重櫻，不過去年沒有甚開花，「故此最好今年大家影相賞花，之後未必keep 到咁靚」。

▼2021.3.20鴨脷洲海濱公園八重櫻盛開▼

