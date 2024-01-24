香港耀能協會2庇護工場爆食物中毒群組　食環署：食物疑未煮熟

衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查兩宗懷疑食物中毒群組個案，共涉及27人。食物中毒群組為香港耀能協會賽馬會柴灣工場及香港耀能協會禾輋工場的學員和職員，所有病人均於本月22日進食由食物供應商「龍記飲食有限公司」提供的午餐，並約7至28小時後先後出現腹瀉和嘔吐等病徵。



進食龍記飲食提供午餐後不適 吃墨西哥汁豬扒

香港耀能協會賽馬會柴灣工場有19名學員和4名職員食物中毒，包括九男14女，介乎21至76歲，三名受影響人士曾經求醫，無須入院；香港耀能協會禾輋工場則有4名學員食物中毒，包括一男三女，介乎37至66歲，一名受影響人士曾經求醫，無須入院。

衞生防護中心表示，所有病人均於本月22日進食由食物供應商「龍記飲食有限公司」提供的午餐，懷疑涉及的食物為墨西哥汁豬扒，病人約7至28小時後先後出現腹瀉和嘔吐等病徵。衞生防護中心的流行病學調查顯示，食物中毒個案可能由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，並已安排收集病人的糞便樣本作檢測，以確定病源。

龍記飲食另供應13間機構 暫未有同類事件

「龍記飲食有限公司」亦有供應食物予其他庇護工場和學校等，根據食物環境衞生署數字，「龍記飲食有限公司」除供應上述工場外，另有供應予13間機構。衞生防護中心已聯絡有關機構，經調查沒有發現其他人士受影響，調查仍在繼續。

食環署食物安全中心已於昨日（23日）和今日到該食物供應商的廠房視察，初步調查懷疑有關食物未有徹底煮熟及長時間貯存在不適當溫度。衞生防護中心人員亦已視察該兩個庇護工場，向對方建議所需的預防措施，包括徹底消毒清潔以及注重個人和環境衞生；並對工場進行醫學監察。

衞生防護中心表示，由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的食物中毒，通常與受交叉污染、未徹底煮熟或在不適當的温度貯存過久的肉類及肉類食品有關。潛伏期由六至24小時不等（通常10至12小時）。常見症狀包括劇烈腹痛和急性腹瀉；又呼籲市民要光顧信譽良好和合乎衞生的食肆或食物供應商，並保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。