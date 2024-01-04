食物安全｜吃刺身海膽嘔吐腹瀉或染海獸胃線蟲！吃魚生食安6建議

愛吃刺身、海膽注意了！



醫師表示，海獸胃線蟲在海水魚類的寄生率高，一旦感染，可能引起嘔吐、腹痛、拉肚子等，一定要特別注意食用安全，最好參考6大注意事項，才能做好自我保護。

愛吃刺身冷食者6個建議（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 5

台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志指出，除了刺身外，未完全烹煮的貝類、蝦子、章魚、海膽都屬於刺身，這種冷食很容易被寄生蟲、細菌感染，尤其是「海獸胃線蟲」在海水魚類中的寄生率極高，有些種類甚至接近100％，所以特別要注意食品安全！

魚生寄生蟲感染常見症狀

海獸胃線蟲是常見在海水魚類中的寄生蟲，當食用未經充分烹調的刺身冷食，就有可能會被吃下肚子。鄭泓志解釋，海獸胃線蟲的幼蟲會附著在胃部或腸道壁，引起組織發炎、腹痛、嘔吐、腹瀉等，雖然不會致命，但若不治療，可能會引起嚴重不適。

魚生片擺盤為何都放「綠色塑膠葉」？👇👇👇

+ 6

相關文章：魚生冷知識｜刺身擺盤綠色塑膠葉老是常出現？內行人揭真實3用途

鄭泓志補充，感染海獸胃線蟲常見嘔吐、腹痛、腹瀉、食慾不振、輕微發燒、胃酸倒流、糞便含血或黏液、發癢、皮膚紅疹等症狀。當病人求診時，醫生會先依據相關症狀，並詢問近期是否有食用生或未充分煮熟的海鮮來判斷是否感染海獸胃線蟲。

若有可能感染，會建議患者進行X光或胃腸內視鏡檢查，確認寄生蟲存在胃部內壁或腸道。鄭泓志補充，但有時候是病人在進行胃腸內視鏡檢查時，意外發現寄生蟲的蹤跡。

海獸胃線蟲並沒有特別的治療藥物，症狀大多會在2～3周自行消失，但也有少部分會持續數月或數年。在治療方面，最有效的方法是醫師透過胃腸內視鏡直接從胃腸道的病灶中移除寄生蟲。

準備生食時需要注意3個步驟（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7

相關文章：【魚生處理】避免細菌滋生3大處理步驟 雪櫃冷藏勿超過幾日？

愛吃刺身冷食者6個建議

1. 選擇可靠餐廳

儘量選擇信用良好，而且衛生條件達標的餐廳和店家購買刺身或生食海產。雖然無法直接檢查處理過程，但信譽良好的餐廳通常較會嚴格遵守規範。

2. 了解食材來源

儘可能了解所選食材的來源，例如是否來自有良好衛生管理的魚場；食材是否經過-35°C以下低溫冷凍15小時以上，或-20°C冷凍7天以上的存儲方式；漁獲捕撈後是否有儘速清除內臟，避免寄生蟲感染風險。

3. 避免食用高風險食材

三文魚、鯖魚、白帶魚、竹筴魚、貝類、蝦類，可能較容易攜帶寄生蟲，食用前須謹慎考慮。

相關文章：【壽司冷知識】為什麼一碟壽司有兩件？當中原因其實好簡單！👇👇👇

+ 5

4. 生熟食器具分開

在自家製作刺身，應確保生食和熟食都有專用的刀具、砧板等器具，避免交叉污染。

5. 留意症狀

若在食用生食後出現腹痛、嘔吐、痢疾等症狀，應立即就醫檢查。

6. 體弱者注意

免疫系統較弱或有消化系統疾病的患者，應更加謹慎選擇食用生食。

延伸閲讀：

這種魚再美味也別吃！2片就要命 水產專家也怕爆 從皮到肉連湯都有毒 違法最高罰2億

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」