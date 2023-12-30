聖誕｜9人食「Fever Food到會熱點」一口牛、牛肋條後疑食物中毒

衞生署衞生防護中心表示，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，9人在聖誕節前後進食過新蒲崗「Fever Food到會熱點」食物後，先後出現腹痛及腹瀉病徵。衞生防護中心初步調查認為涉及的食物為一口牛和紅酒牛肋條，可能由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，已到到會公司處所視察。



衞生防護中心稱，涉再9名人士全部毋須求醫，現情況穩定。首宗個案涉及四名年齡介乎25至38歲女子；她們12月21日共同進食「Fever Food到會熱點」的食物後，約9至12小時後出現腹痛及腹瀉病徵。

當中兩男三女聖誕正日光顧 包括一名2歲童

另一宗個案，則涉及兩男三女，年齡介乎2至71歲；他們12月25日聖誕節當日，於同一間到會公司訂購食物，進食後約9至18小時後出現類似病徵。

個案或由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致

據了解，有關到會公司為位於新蒲崗六合街六合工業大廈的「Fever Food到會熱點」。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為一口牛和紅酒牛肋條，個案可能由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致。食物環境衞生署食物安全中心人員已到該到會公司處所視察。防護中心調查仍在進行中。

產氣莢膜梭狀芽孢桿菌食物中毒常與未徹底煮熟的食物有關

據食安中心介紹，由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的食物中毒，通常與未徹底煮熟的食物和已煮熟但放在不當溫度下貯存或長時間冷卻的食物有關。

產氣莢膜梭狀芽孢桿菌廣泛分布於自然環境中，常見於人類和動物的腸道中，故此動物源性的食物和接觸到泥土、塵埃或排泄物的蔬菜多會含有此菌。產氣莢膜梭狀芽孢桿菌常存在於食物中，尤其是餸汁，每克含有少於一萬個這種細菌的食物通常不會令人患病。