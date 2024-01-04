九人進食「到會熱點」食品出現食物中毒　衞生署揭工場未徹底煮熟

衞生署衞生防護中心今日（4日）跟進兩宗涉及九人的食物中毒群組爆發個案，於去年12月曾進食於新蒲崗「Fever Food到會熱點」訂購到會食品，包括一口牛、鮮蝦帶子螺絲粉和紅酒牛肋條等後，出現腹痛及腹瀉病徵，懷疑由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌或副溶血性弧菌等的細菌感染引致食物中毒。



衞生署衞生防護中心今日跟進兩宗涉及九人的食物中毒群組爆發個案，於去年12月曾進食於「到會熱點」訂購到會食品，懷疑由細菌感染引致食物中毒。（資料圖片）

細菌感染引致食物中毒

衞生防護中心去年12月30日發布，提醒市民有關兩宗涉及九人的食物中毒群組個案，相關個案進食到會食品後出現腹痛及腹瀉病徵，懷疑由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌或副溶血性弧菌等的細菌感染引致食物中毒。

食環署食物安全中心經調查後發現，該食品製造工場懷疑未有徹底煮熟有關食品，以及將食品長時間貯存於不合適的溫度。

問題食品有一口牛、鮮蝦帶子螺絲粉等

有關懷疑引致食物中毒的食品分別於去年12月21日及12月25日製造，並以到會形式派送予客戶食用。由於涉及長假期和節日慶祝活動，衞生防護中心不排除受影響食品可能供應予多於兩個群組的客戶。

故此，中心提醒市民，如曾於去年12月21日至12月25日期間曾進食於「到會熱點」訂購到會食品（包括一口牛、鮮蝦帶子螺絲粉和紅酒牛肋條等），並曾出現腸道傳染病症狀，請於星期一至五（公眾假期除外），上午9時至下午5時30分，致電熱線（2125 2372）與衞生防護中心聯絡，並向家庭醫生求醫。中心呼籲，如市民需要訂購食品，應光顧有牌照及信譽良好的食肆。

常見症狀有腹痛、腹瀉等

中心表示，由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的食物中毒，通常與受交叉污染、未徹底煮熟或在不適當的温度貯存過久的肉類及肉類食品有關。潛伏期由6至24小時不等（通常10至12小時）。常見症狀包括劇烈腹痛和急性腹瀉。

另外，由副溶血性弧菌引致的食物中毒，通常與未熟透的海產、受生海產交叉污染的已煮熟食物有關。潛伏期由4至30小時不等（通常12至24小時）。常見症狀包括腹痛、腹瀉、及嘔吐，或有低燒。