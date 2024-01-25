國泰去年載客量增5.4倍至1798萬人次　稱今年將致力全面重建航班

國泰航空因機師人手不足，去年底起持續有航班取消。該公司昨日（24日）發布最新營運數據顯示，上月載客177.9萬人次，按年增加122.1%。全年載客量1,798萬，比前一年增加541.5%。國泰表示，將繼續致力全面重建航班，並預料1月份下旬至農曆新年完結前，需求將持續強勁。



上月載客177.9萬按年增1.2倍

國泰最新營運數據顯示，上月載客177.9萬人次，比前一年同月增加122.1%。月內收入乘客千米數按年上升89.3%。乘客運載率下跌2個百分點至81.2%，而可用座位千米數則按年增加94%。按2023年全年計，國泰航空全年載客量1,798萬，全年可用座位千米上升326.8%，而收入乘客千米數則上升 396.8%。

▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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連同香港快運全年客量破2,000萬

連同香港快運計算，國泰集團全年載客量突破2,000萬，相比2022年全年載客量約300萬，有顯著增長。

至於貨運方面，上月份運載12.85萬公噸貨物，較去年同期增加20.7%。按2023年全年計，共運載約140萬公噸貨物，載貨量較前一年增加19.6%。

料農曆新年需求強勁 6月恢復巴塞隆拿航班

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，集團在2023年的重建旅途上取得良好的進展，今年會繼續致力全面重建航班，包括6月恢復廣受歡迎的巴塞隆拿航班。隨著農曆新年來臨，預料1月下旬至農曆新年完結前的需求將持續強勁。