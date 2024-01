國泰發信予機師指未來兩年不減薪　增子女津貼50%　工會批零碎

國泰航空因機師人手不足,上月中起取消多班航班,國泰本月底前須向民航處提交報告。《香港01》獲得一封由國泰向機師發出的信件,收集員工意見提幾項新政策,包括承諾2024及2025年度不會提高機師目標年度飛行時數及最低月度飛行時數,相當於承諾不會減薪,亦令薪酬待遇更有確定性;另外增加子女教育津貼,由合資格兒童每年上限10萬元,增加50%至15萬元。國泰指去年底已推出女機師產假後返回飛行支援試驗計劃。



由國泰機師組成的香港航空機組人員協會﹙HKAOA﹚表示,國泰舉動正正證明其承認國泰機師薪酬不具競爭力,批評只是「零碎的手法」(piecemeal approach),指管理層總能隨意更改機師薪酬能力,強調機師希望有與管理層一樣具穩定性的薪酬條件。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



《香港01》取得信件 國泰稱不加機師目標年度飛行時數

《香港01》取得一封由國泰向機師發出的內部電郵信件,以較長篇幅交代2023年工作及在聽取員工意見後,作出的新政策。國泰強調今年並非以挑戰性作開端(The year has not started without challenges),又感謝機師過去數星期提供的支持及奉獻,團隊承諾會將排班對員工的困擾降至最小化,並恢復營運穩定性。

國泰在信中提及,已通過與員工各種交流及收集意見,作出一些更新政策。現時國泰機師薪酬由底薪、津貼及飛行時數薪金組成,國泰承諾2024及2025年度不會提高機師目標年度飛行時數(Target Annual Block Hours)及相應的最低月度飛行時數,即相當於不會出現減薪情況,以確保機師薪酬穩定。至於2026年安排,則須在營運計劃明確化後再與員工商討。

子女教育津貼由每年10萬增至15萬

國泰又稱會增加目前員工子女教育津貼,11至18歲兒童額外津貼增加50%,令津貼上限由每年10萬元增至15萬元。當中基本津貼每年維持6萬元,並會按月支付給機師;若有額外學費或住宿費,在提供收據下可另外報銷最高9萬元。

此外,國泰指女性機師目前約佔公司總機師人數約7%,故已在去年12月推出「產假後返回飛行支援試驗」,試驗為期八個月,分為三個階段進行,目標幫助分娩後返回工作的女機師解決困難,並返回團隊排班。

工會:證明國泰承認現時機師薪酬不具競爭力

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會﹙HKAOA﹚回應指,國泰今次舉動,正正證明公司承認現時其機師的薪酬不具競爭力,批評只是「零碎的手法」(piecemeal approach)。協會重申機師需要一份「全面且雙方可執行」的合同,指管理層可肆意更改機師薪酬準則一點令人關注,並強調機師希望與管理層一樣有穩定的薪酬,而管理層一年多前恢復其薪酬水平以來,一直享有這任穩定性。