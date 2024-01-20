國泰機師不足　林世雄：港府配合輸入機師　飛行培訓多用內地資源

國泰航空因機師人手不足，上月中起取消多班航班，民航處已要求國泰本月底前交報告。運輸及物流局局長林世雄今（20日）再強調非常關注事件，會密切監察包括機師在內的航空業人手情況，一方面會配合航空公司在市場招聘輸入人手；另一方面繼續培訓本地機師，又指以往機師培訓的飛行訓練通常會往澳洲，現會考慮課堂及實地訓練時可運用更多內地資源。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



+ 7

國泰自上月中因機師人手不足，臨時取消多班航班，並取消一、二月航班以保障農曆新年假期高峰不會有航班取消。運輸及物流局局長林世雄今早在電台節目指，非常關注事件，已要求國泰交報告解釋情況，以及應對方法、人手安排等，強調不論取消航班是否發生在高峰期，均會對旅客有影響。

林世雄重申，航運業復甦是最為重要，機管局航空學院已與航空公司、大專院校有課程培訓機師，但不可能一年半載已有成效，「但長遠係重要嘅基礎，本地機師長遠係骨幹。」

運輸及物流局局長林世雄。（黃浩謙攝）

要解決燃眉之急，林世雄稱國泰等航空公司須在市場盡快爭取更多外地機師，政府會盡量配合，例如推輸入計劃便利航空公司聘外地機師及機組人員等。他更說，已讓機管局檢視現有資源空間，例如以往機師培訓實地飛行訓練一般會在澳洲，未來可考慮在課堂及實地訓練上多利用內地資源。

林續稱，疫情時間香港及世界各地均停止國際航班，部份國家會靠內陸航班留住人手，但香港無內陸航班。他稱運輸業輸入勞工計劃已批出6,000多個航空業員工配額，首批已開始工作，第二階段輸入會在2月展開，目標輸入3,000人，但因有內地勞工希望春節假後才到港，影響招聘進度。

他又說，機場去年12月長假期單日最高旅客量達16萬人次，是疫情前的8成，對航空業復蘇進度有信心，會鼓勵外地航空公司復航或開拓新航點，料今年底會恢復至疫情前水平。