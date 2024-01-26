垃圾徵費｜指定袋稱有防偽　兩步驟查真假　批號一樣成可偽造漏洞

垃圾徵費推延至8月1日才實行，不過指定垃圾袋按原定由今日（26日）起先於三個零售店旗下分店發售。環境及生態局局長謝展寰早前指出，指定垃圾袋會設防偽特徵供消費者辨真假，究竟有何高科技？



記者買了供出售的指定袋，袋上環保署吉祥物「大嘥鬼」最搶眼，下方印有一個二維碼（QR code）及在產品條碼（bar code）下面有一組數字。用手機QR code閱讀程式掃瞄二維碼，就會連結至一個核實指定袋的網頁，頁面指示輸入「生產批號」，記者輸入條碼下面的一組數字，之後網頁顯示出該批號的產品資料，與產品吻合。



不過該為「生產批號」，而非每個袋的獨立編號，同一批指定袋的「生產批號」均相同，基本上可以複製到假貨上，加上並無其他如鐳射標貼，成為防偽破綻。



▼垃圾徵費指定袋防偽資料及核實方法▼



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指定袋僅限售賣點出售 設有清晰標籤

謝展寰早前指出，指定垃圾袋會設防偽特徵辨真假，屆時政府會安排在3,000間商店，包括便利店和超市售賣指定垃圾袋，設清晰標籤以標明認可的售賣點。

如果售賣假袋，刑罰會更加重，可以罰款50萬元及監禁5年。局方亦會與海關密切聯繫，就非認可商店售賣指定垃圾袋，或有人出售偽冒指定垃圾袋，進行巡查。

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

同款容量指定袋生產批號一樣 成為可供複製漏洞

指定垃圾袋分為九種容量，而每個指定袋右下方印有一個二維碼及所屬批號，亦即政府所指的「防偽特徵」。用手機QR code閱讀程式掃瞄二維碼後，會彈到一個網址，頁面要求輸入指定袋或指定標籤的批號，即指定袋右下方所示的一組9個數字。

記者發現，每款相同容量的「防偽特徵」批號皆相同，因此當市民以此去判斷指定袋的真偽時，只能肯定有此批號，未必可以準確分辨到所持指定袋是真是假。如果有不法商人複製二維碼及批號到偽造膠袋上，消費者都無法核實，成為造假破綻。

台北的指定垃圾袋上印有防偽雷射標籤。（臺北市政府環境保護局）

反觀早已實施垃圾徵費的鄰近地區台北，其指定垃圾袋上印有防偽雷射標籤，使用手機LED光源照射，左上角會出現「TPE」字樣。

每個指定袋右下角設有一個二維碼及所屬的生產批號。

用手機掃瞄二維碼後會彈一個網頁，再輸入指定袋或指定標籤的批號，查詢指定袋真偽。（環保署網站圖片）

輸入指定袋或指定標籤的批號後，如屬正確，會顯示該指定袋的資訊。（環保署網站圖片）

劉祉鋒：如每個袋有不同號碼會令製造變得複雜

環保團體「綠惜地球」創辦人劉祉鋒表示，因手頭上未有真版指定袋，故未能判斷有關情況。不過，就指定袋或指定標籤的批號相同，他就認為只要每一批次都有不同號碼就尚可接受，皆因每個袋都要有不同號碼或會令製造過程上變得複雜；使用同一批號，若要就該批次做抽樣檢查，發現有質量等問題出現，亦較易找得到生產源頭作跟進。

環保團體「綠惜地球」創辦人劉祉鋒接受《HK01》訪問，認為指定袋批號相同尚可接受。（資料圖片）

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