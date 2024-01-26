管制即棄塑膠｜謝展寰稱新法毋礙市民生活：不會無飯盒無珍珠奶茶

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品4月22日實施，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具。環境及生態局局長謝展寰今日（26日）表示，香港實施「走塑」已遲，現在是「追落後」，又指留意到網上一些討論，明白市民會擔心影響生活，但他提到有「三不」，包括：不會無飯盒食、不會無珍珠奶茶賣、不會對價錢帶來很大衝擊。他又指，未來會繼續向業界及市民作解說。



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原定今年4月1日實施的垃圾徵費押後至8月1日全面實施，但首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品將在今年4月22日實施，當中管制包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁止酒店提供洗漱梳妝用品。日常常用的棉花棒、熒光棒、雨傘袋等塑膠用品亦將禁止銷售及供應，只在特定情況下可獲豁免。

香港「走塑」已很遲 謝展寰：現在是追落後

環境及生態局局長謝展寰今日表示，香港將實施首期「走塑」，他稱香港已實施得很遲，國內及澳門也已實施一兩年，很多地方也早已實施，在這方面香港是「追落後」。

謝展寰（右）指，明白市民擔心「走塑」會影響生活。（夏家朗攝）

謝展寰相信執行方面不會對市民帶來很大衝擊

他又說，明白市民有擔心，怕影響生活，「基本上可以話比大家聽，對大家生活係無咩大影響。」並解釋走塑主要影響商界，如餐飲及零售界，不過政府與他們已有長時間商討，很多業界早有調整，相信在執行方面不會對市民帶來很大衝擊，市民不會因為家中尚有膠餐具而犯法，因走塑執法目標不在市民，「所以大家係呢方面可以放心。」

謝展寰說，留意到網上有些討論，稱擔心未來無飯盒食，他隨即回應：「唔會嘅，禁嘅係一個發泡膠嘅飯盒，唔會無飯盒食。亦都大家擔心香港無咗珍珠奶茶賣呀，唔會嘅，我哋係禁用膠嘅飲管，出面有好多代替品。」

他續指，知道有市民擔心走塑後會「貴好多」，同樣表明「唔會嘅」，因很多業界已改用其他餐具，當愈多人用，這些餐具價錢也會下降，「所以唔會帶嚟好大價錢上嘅衝擊。」當局未來會繼續向業界作解說，並會向市民宣傳及作解說。