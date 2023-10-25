施政報告2023︱懶人包一文看清　23條立法、鼓勵生育、樓市減辣

撰文：陶嘉心
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【施政報告2023】行政長官李家超今日（25日）公布新一份施政報告，推出多項惠及民生的措施，涵蓋鼓勵生育、土地房屋、運輸基建、基層津貼、教學資助等。

施政報告2023・專頁｜措施懶人包　派錢生育　樓市減辣　李家超KPI

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國家安全、愛國教育

．基本法23條立法，全力研究有效立法方案，2024年完成立法

．關鍵基礎設施（包括能源、通訊、交通運輸、金融機構等）網絡安全，2024年提交立法草案

．設立「愛國主義教育工作小組」，成立「弘揚中華文化辦公室」

．設立博物館介紹國家發展和成就，明年設「香港抗戰及海防博物館」

施政報告2023｜明年內完成23條立法　提交網絡安全立法草案施政報告｜推愛國主義教育增中華文化認同　小學25/26年設人文科施政報告2023｜曾研刪政治中立　新《公務員守則》明年首季發出

房屋、土地

・落實私人參建居屋、簡約公屋供應、規管劣質劏房

・未來十年公營需求量為30.8萬個，已覓地可建41萬單位，超額完成10萬個

・成立解決劏房問題工作組，為劏房設立最低標準、取締方法

・樓市辣招減辣即日生效：額外印花稅適用年期，3年縮短至2年；買家印花稅、新住宅印花稅稅率減半，由15%減至7.5%；外來人才置業印花稅實施「先免後徵」

・私營房屋未來十年需求為13.2萬個單位，未來五年備妥可興建約8萬個單位

施政報告樓市印花稅減辣　港人NRSD第二層樓減半　SSD年期縮至2年施政報告2023｜成立解決劏房工作組　10個月研居住環境最低標準施政報告｜輪候公屋時間已封頂　未來五年供應17.2萬公營房屋單位

交通基建

・中鐵線設荃景圍、東北荃灣、東北葵涌站，可轉乘荃灣線

・加推北環線東延、新界東北線

・東九龍、啟德、洪水橋建綠色集體運輸

施政報告｜中鐵線設東北荃灣、荃景圍等3站　東九龍線駁至馬游塘

鼓勵生育

・新生嬰兒獎勵，今日起在香港出生、父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元獎勵，為期三年，再作檢討

・父母的居所相關免稅額提高至2萬元

・新生嬰兒家庭，居屋、綠置居等優先選樓，

・新生嬰兒公屋優先安排，減一年輪後時間

施政報告｜「組合拳」鼓勵生育向新生嬰派2萬元　買居屋優先揀樓施政報告．生育｜2萬元新生嬰兒獎勵金3大要求　今起出生BB先有份施政報告．生育優先選居屋｜新生嬰兒津貼$2萬　輪候公屋快一年

搶人才、搶企業

・成立「人才服務辦公室」，為來港人才提供支援

・擴大「高才通」大學名單至184間

・開放越南人才來港就業，放寬越南簽證

・引入公司遷冊機制，便利外地公司遷冊來港；吸引外國及內地龍頭企業到港設立總部、分部、科研中心

・香港註冊公司的外國人員可「一簽多行」到內地

施政報告｜開放越南、老撾人才來港就業　落實投資3,000萬可來港

國際金融中心

・降股票印花稅至0.1%

・檢討股票買賣差價

・檢討惡劣天氣下股票開市安排

施政報告｜減股票印花稅率　由0.13%降至0.1%　冀11月底完成立法

北部都會區

・北部都會區將分四大區域：高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈

・洪水橋一帶，與前海深港合作區對接

・取消沙嶺殯葬城

施政報告｜北部都會區建「北都大學教育城」　沙嶺殯葬城改劃創科

交椅洲人工島

・提供1000公頃土地，連通港島、大嶼山、機場、新界西以至深圳前海

・今年展開環境影響評估

・新設立的「大型發展項目融資委員會」會為交椅洲人工島填海、基礎設施及策略性運輸基建提出財務安排建議

大學

・政府資助專上院校非本地生限額增至40%；設一帶一路獎學金

・11月起取消非本地研究生兼職限制

・推動成立應用科學大學

施政報告｜八大非本地生限額增至40%　非本地生可在港兼職、搵工

醫療

・成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，邁向本港審批藥物

・更新註冊制度，引入非本地牙醫、護士

・耳鼻喉科、骨科新症輪後時間減10%

・河套設立「大灣區國際臨床試驗所」

施政報告｜研設監督中心香港直接審批藥物註冊　需時或八至十年

旅遊業

・逐步開放沙頭角禁區（除中英街），於深圳研究港深沙頭角發展文化旅遊區可行性

・制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》，發展特色旅遊：國家歷史、綠色生態、藍色資源、傳統文化、潮流文化、晚間探索、非物質文化遺產

施政報告2023｜鼓勵辦特色主題旅遊　北都建藍綠康樂旅遊生態圈施政報告｜打造城門河及元朗明渠為賞花熱點　街市天台設水耕農場

保障勞工

・提高僱員再培訓津貼，從每月限額5000元加至8000元

・推出為期三年「再就業津貼試行計劃」，發放最多2萬元津貼

・盡快修訂《僱傭條例》「418」的「連續性合約」規定

施政報告｜40歲或以上、待業3個月再就業　滿一年最多得2萬元津貼

養老、照顧者、殘疾人士

・擴展「廣東院舍照顧服務計劃」至內地營辦安老院

・擴展「長者院舍照顧服務券計劃」至護老院數位，增加1000張照顧券

・注資10億元至「樂齡及康復創科應用基金」；成立「銀髮經濟顧問小組」

・增加殘疾院舍護理員人手

・為領取綜援但有就業的殘疾人士，提供每月500元津貼鼓勵就業

・增設四間為精神復元人士照顧者而設的資源中心

施政報告｜兩區關愛隊試行尋隱蔽照顧者　特殊學校設專隊支援離校

關愛共融

・推出第二期「共創明teen」計劃，學員名額增至4000名

・推出「社區客廳實行計劃」，為劏房戶提供共享廚房、飯廳、做功課空間；首個項目今年在深水埗福華街推出

・設立十隊「少數族裔關愛隊」，鼓勵及加強支援非華語學生學好中文

・「少數族裔社區大使」試驗計劃延長至三年

・試行設立為少數族裔人士提供情緒支援及輔導服務中心

文化藝術

・改組「創意香港」為「文創產業發展處」

・注資43億元至「電影發展基金」、「創意智優計劃」

・資助香港電影工作者與內地及亞歐合作拍攝

・推出「重點演藝項目計劃」；舉辦「香港時裝設計周」

【施政報告2023】（香港01製圖）

提升治理水平

・成立「數字政策辦公室」；推出數字政府和智慧城市「百項方案」，區塊鏈發出及驗證電子牌照和證書

．與廣東省政府積極協作「數字灣區」，促進兩地政務「跨境通辦」

．訂立150個KPI，73個為全新指標

．制訂《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，包括跨境救護車

．成立「大型發展項目融資委員會」、「大型發展項目融資辦公室」；研究運用香港投資管理有限公司的「大灣區投資基金」

施政報告｜訂立150個KPI績效指標　73個屬全新指標　提高治理水平施政報告2023｜加強應對極端天氣能力　斥80億元改善雨水排放系統施政報告｜提「大灣區」48次　措施一覽　研智方便連廣東省服務網施政報告｜推數字政府　收費牌照電子化　智方便登入廣東政務網施政報告．結語｜李家超：不要妄自菲薄　堅信能建更美好香港

國際航運中心

・2025年底前完成機管局的東莞永久物流園首階段建設

・於珠海機場的內地航空網路優勢互補，推廣「經珠港飛」推廣向更多內地旅客

施政報告｜機場明年簡化手提行李檢查　不須取出液體及電子裝置

建國際創科中心

・成立「新型工業發展辦公室」；設立100億元「新型工業加速計劃」

・成立「香港微電子研發院」；加速建設超算中心；設立第三個InnoHK平台

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