垃圾徵費｜謝展寰指非法棄置罰款　夠買5年袋：守法先係最慳錢

政府延後垃圾徵費實施日期至8月1日。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）在電台節目表示，政府無意在宣傳期間強調罰則，「慳錢唔用指定袋係唔聰明，唔用膠袋捉到罰1,500夠你買兩年；四圍扔垃圾罰3,000夠買5年，守法先係最慳錢，我係咁講，唔係想嚇人。」



▼1月26日 垃圾徵費指定袋開賣▼



+ 3

謝展寰今接受電台節目訪問，繼續就垃圾徵費作解說，提及罰則時指政府宣傳時不會強調罰則，並指罰則不是為了嚇人。

想慳錢呢做個法唔聰明，唔用膠袋被捉到罰1500，夠買兩年；四圍扔垃圾3000夠買5年，唔聰明，應該守法，呢個先係最慳錢， 我係咁講，唔係想嚇人，係想營造一個好嘅綠色文化應有正面鼓勵方式。 環境及生態局局長謝展寰

他重申，垃圾徵費不是想收市民錢，而是因為香港與外國在垃圾處理上有差距，香港須追上外國水平，相關指定膠袋錢會以「專款專用」方式，用在推行減費回收上，以建造綠色減費的回收文化。

至於坊間一些實測指指定垃圾袋質量差，謝展寰特別指出網上有短片稱指定袋容易爛，「拉下又爛、拉下又穿咁，搵啲好重嘅嘢、搵嘢拮下佢都會穿會爛」，但強調當實物推出後，是正正常常的垃圾袋，「啲人見到就冇乜問題、會放心，唔會睇咗個套片覺得咁易爛架咩？」

▼垃圾徵費指定袋防偽資料及核實方法▼



+ 2

垃圾徵費有6個適應期 期間不檢控

他強調，「睇同聽」差別很大，有時單憑「聽」會有許多誤解及不理解，會造成錯誤信息。他也重申推後行的6個適應期內，不會進行檢控，但亂拋垃圾任何時間及地方都不容許，並非代表適應期內可以讓市民可亂拋垃圾。

謝展寰續稱，家居垃圾有三分一是廚餘，當局已在部份大型商場及酒店推廣廚餘再生盒；亦正擴展回收桶，協助小型食肆回收廚餘。

他指計劃今年內將「智慧廚餘回收桶」擴展至所有公共屋邨，有過千戶的私人屋苑可申請，較小型的屋苑可合租「智慧廚餘回收桶」。他又說，會在大型垃圾站放置廚餘回收設施，配套設施會隨市民習慣改變而不斷增加。