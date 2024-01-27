櫻花｜東涌櫻園首日開人山人海　Pink Lady悉心打扮映襯粉紅花海

香港櫻花｜東涌櫻花園今（27）日開放公眾，就現場所見，約七成櫻花已開，不少市民前來與櫻花打卡留念，氣氛熱鬧。有市民悉心打扮，特意穿上粉紅外衣，帶有印上櫻花圖案的手袋前來打卡。亦有市民指，香港櫻花雖美，但始終喜愛日本櫻花。



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東涌櫻花園今日首日開放，吸引不少市民前來「打卡」，每條櫻花道上均有市民拍照。現場有人員維持秩序。機管局指下周末櫻花將進入黃金開花期，觀察所見，不少櫻樹樹頂仍是光禿，目前約有七成花開。

前來賞櫻的Sakura女士悉心裝扮，特地穿上粉紅大衣到場打卡，她又向記者展示印有櫻花圖案的手袋。她稱，這是今年香港第一場櫻花，「心情好激動」。她稱，雖然香港櫻花很美，但仍未「夠勁」，又指日本及韓國的櫻花樹較為粗壯。

首次賞櫻的Sarah小姐讚賞櫻花很美，惟仍有部分未開，而自己又居於附近，打算下星期再賞。

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攝影愛好者稱香港櫻不及日本

攝影愛好者陳先生指，可能今日較冷，只見櫻花未見採花者，「（今年）蜜蜂都冇。」他又指這裏櫻花數量較城門公園、荔枝角公園、天水圍公園等地方的櫻花茂盛，不過人流亦較多。

另一位攝影愛好者Tony指，今日天較陰，不利拍攝。他曾到日本拍攝櫻花，稱日本到處都有櫻花樹，而香港的櫻花比較集中，「喺日本影係最好。」他認為這個是個好地方，能聚集市民一同賞花。