直擊花卉展八重櫻盛開　市民讚好靚問是甚麼花　觀賞期餘今明兩日

在維園舉行的香港花卉展覽明日（19日）結束，園內部份花卉開始凋謝，不過為數二三十棵的八重櫻類的櫻花，卻才開始爆開，一片粉紅色，十分搶眼。多數已開到七八成，但有的才開了兩三成，在明日花展結束時，尚未完全綻放，因此更無緣看到之後落花階段「櫻吹雪」。



+ 2

花卉展開幕首數日櫻花樹只是光禿禿樹木

康文署近年在花展中，都會特意擺放香港少見或未曾有櫻花，今年一樣有櫻花，主要有兩種，一是較早開花的五瓣類櫻花，疑似廣州櫻、河津櫻或大島櫻，在花展首數日綻放，幾日前已凋謝，花瓣脫下後長出葉來。

在近天后方向的「春回大地」花卉，在開幕首數天，只有十多棵光禿禿的樹木，連同旁邊花卉，總數約20棵；近銅鑼灣一邊的澳門政府花卉，也同樣有五六棵「枯樹」。到近幾日，禿樹開出粉紅色花朵及少許綠葉，樹下寫的簡介正是「櫻花」，屬重瓣類的一種八重櫻，但不知品種，其特色是花蕾小如紅色筆芯，不過開花後花朵愈來愈大，有如皺紙花，數不清有多少花瓣，而顏色也由紅色逐漸變成粉紅色或淺粉紅色。

+ 5

部份開花已七八成 花卉展結束前無緣看「櫻吹雪」

今早所見，「春回大地」花卉的櫻花樹已開得七八成，個別則只有兩三成；澳門政府花卉情況相若。八重櫻跟其他櫻花一樣，凋謝期花瓣會鬆脫，風一吹起如下櫻花雨，日本人稱為「櫻吹雪」，不過花展明日結束，未及凋謝期到來。

「唔知係櫻花定咩花，好靚呀」

余小姐與朋友今早一同來看花，她說聽朋友說花卉很美，所以專程過看，望着粉紅色的花卉，她問：「唔知係櫻花定咩花，好靚呀，我自己鍾意粉紅色，呢度整得好靚……真係櫻花？整得好靚，將啲嘢整得有特色啲。

「係咪梅花？櫻花？」早上到來賞花的謝小姐表示，沒想過香港氣溫較高，櫻花都可以開花，「開得好靚，靚過日本嗰啲，開得好密，啲色好靚，影相起嚟構圖好豐富。」在都會大學讀書的山東學生鄭小姐表示，在內地也沒看過櫻花。