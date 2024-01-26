櫻花｜機場島85棵好運來櫻明開放　料下周末最燦爛　元宵設室內櫻

梅花謝後櫻花綻，香港「凍」後終於迎來櫻花開！機管局宣布，東涌機場赤鱲角南路、觀景山山腳「機場櫻花園」今日（27日）起迎來花期，櫻花園將於明日（28日）起開放，市民到機場即可看到85棵品種為「好運來」櫻花。機管局料花期會維持7至14日，下周末最為盛放，又預告元宵佳節時，會在客運大樓當眼位置設置賞櫻區，讓市民室外室內都能賞櫻。



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今日天氣稍回暖，機場島櫻花園已含苞待放。機管局機場運行執行總監姚兆聰今表示，櫻花今日已正式踏入花期，園區明日起開放予公眾。與去年的「廣州櫻」不一樣，他指今年特別與廣州一間培植園合作，種植了85棵「好運來」櫻花。他指「好運來」櫻花較適合香港栽種，比較耐熱，花瓣較紅，花蕾也較紮實。

改造園內設計 起伏路取代平路 方便打卡影相

姚表示，今年花期難預計，原推測櫻花花期在農曆新年後，但因早前香港較暖，故推前至今日起。他預計，花期會持續7至14天，預計下個周末最燦爛盛放。機管局今年特別改造園內設計，以有起伏的路代替平路，讓市民更容易「打卡影靚相」。

他呼籲市民可到園內賞櫻，機管局會視乎人流，作出交通或人流管制措施，而現場沒有泊車地方，呼籲駕駛人士將車泊在東涌，並慢慢步行至櫻花園賞櫻。

姚兆聰預告，元宵佳節會在機場客運大樓當眼位置，設置室內的「好運來」櫻花。（何瑞芬攝）

未來兩星期無法到場的市民也勿失望，姚兆聰預告，元宵佳節會在機場客運大樓當眼位置，設置室內的「好運來」櫻花，讓市民在機場室內也能看到櫻花，屆時會再有所公布。

▼昔日機場櫻花綻放▼

