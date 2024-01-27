青衣停電｜中電指兩事故屬獨立　牙鷹洲街變電站電纜絕緣功能失效

本月初青衣青衣長安邨安湄樓及牙鷹洲街變電站均發生電力事故，中電公司今天（27日）向機電工程署提交有關後者的調查報告，表示兩宗事故屬獨立事件，經調查後發現，牙鷹洲街變電站電纜終端內部物料的絕緣功能失效及安湄樓一間客戶變電站的電纜接頭防水功能失效，從而導致電纜部件故障。



▼1月7日 中電青衣長安邨安湄樓停電1.5小時▼



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兩宗事故發生於兩個不同電壓供電系統

中華電力早前向機電工程署提交1月7日青衣長安邨安湄樓電力事故的調查報告，今天再向該署提交1月1日青衣牙鷹洲街變電站電壓驟降事故的調查報告。中華電力表示，經深入調查和獨立第三方的電機工程專家審視，確認兩宗事故屬於獨立事件，發生於兩個不同電壓的供電系統。

元旦牙鷹洲街變電站事故涉電纜終端內部物料絕緣功能失效

就1月1日牙鷹洲街變電站的事故，報告指出，變電站內一個十三萬二千伏特的電纜終端發生故障，自動保護系統即時隔離故障部份，期間出現短暫電壓驟降，電力供應沒有中斷。經詳細調查後，發現電纜終端內部物料的絕緣功能失效，導致短路發生故障。

▼1月1日 青衣中電變電站爆炸噴出白煙▼



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安湄樓事故涉電纜接頭防水失效

至於1月7日安湄樓的電力事故，報告指由於安湄樓其中一間客戶變電站的一個一萬一千伏特電纜接頭發生故障，影響該大廈近一半客戶（388個客戶）的電力供應。經詳細調查後，發現該電纜接頭的防水功能失效，令濕氣進入電纜接頭內部引致故障。中華電力表示，已於同日完成更換故障的電纜接頭。

中電 : 正檢查其他地區同類電纜終端及接頭

中華電力續指，事故發生後已即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並正在檢查其他地區的同類型電纜終端及電纜接頭。中華電力亦表示，日後會加強與物業管理公司的聯繫，以提升事故應變的協調，並繼續與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。中華電力最後表示，再次向受影響的市民致歉，並感謝客戶和社區領袖的諒解。