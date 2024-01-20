青衣停電｜中電就安湄樓事故交報告　指涉變電站電纜接頭故障

中電分別於元日（1日）及周日（7日）於青衣發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故。中電今（20日）表示，已就1月7日電力事故向機電工程署提交事故調查報告，指其事故原因為長安邨安湄樓其中一間客戶變電站的一個11,000伏特電纜接頭發生故障，故影響該大廈近一半客戶的電力供應。



中電表示，已即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並會檢查供電範圍內的其他同類型電纜接頭。此外，中電表示，正就1月1日在青衣的電力事故進行調查，將盡快向政府提交報告。



▼1月7日 中電青衣長安邨安湄樓停電1.5小時▼



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安湄樓近一半客戶停電約1.5小時

中電今（20日）表示，已就1月7日電力事故向機電工程署提交事故調查報告，指其事故原因為安湄樓其中一間客戶變電站的一個11,000伏特電纜接頭發生故障，故影響該大廈近一半客戶、即388個客戶的電力供應，由上午9時38分發生故障，至上午11時04分才全面恢復，長約1.5小時。

中電表示理解當地居民的關注，已即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並會檢查供電範圍內的其他同類型電纜接頭。中電日後會加強與物業管理公司的聯繫以改善事故應變的協調,並繼續與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。

此外，中電表示，正就1月1日在青衣變電站的電力事故進行調查，將盡快向政府提交報告。

▼1月1日 青衣中電變電站爆炸噴出白煙▼

