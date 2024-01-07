青衣停電｜田北辰指兩次均涉變壓出事　促中電交代多久無查變電站

中電青衣供電設施由元旦（1日）至今（7日）七日內發生兩宗電力事故，導致部份用戶無電供應。立法會新界西北議員田北辰表示，他向中電了解過兩宗事件，元旦日涉及變電站把電力由13.2萬伏特變壓至1.1萬伏特時「出事」，今次就是由1.1萬伏特變壓至入屋用的220伏特時「出事」，形容為「中嘅（變壓）出事，細嘅又出事」。



他向中電查詢，對上一次檢查安湄樓變壓站是在何時？以及當時是否逐樣機件都檢查清楚？他指對方沒明確回覆，促中電向社會交代，有否監管不力。



▼1月1日 青衣中電變電站爆炸噴出白煙▼



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田北辰：中嘅變壓出事，細嘅又出事

田北辰表示，今日安湄樓變電站發生事故後，已向中電查詢發生什麼事，何以七日內有兩宗。他引述中電指，兩件事無關係，「政府都相信（無關）」。他指元旦那宗事故，涉及變電站把電力由40萬伏特變壓至13.2萬伏特後，再變壓至1.1萬伏特時「出事」，今天就是由1.1萬伏特變壓至入屋用的220伏特時「出事」。

環境及生態局局長謝展寰今天在Facebook罕有點名，向中電總裁羅嘉進表達感到十分失望。田北辰猜測，可能是中電初步給政府的回覆令謝展寰不滿意。田說：「中嘅（變壓）出事，細嘅又出事」，「我估佢（謝展寰）都驚啦！」

田北辰認為對中電的停電懲罰機制門檻不易達到，。（余俊亮攝）

田表示，今次事故發生在房屋署屋邨，只要房屋署對「變壓站間屋執得四正就無事」，例如沒有水浸，是房屋署責任；假如房屋署無問題，就要中電作解釋。

他在今日已向中電查詢，上次是何時派員檢查安湄樓變壓站，例如一年一次，他形容對方「答唔到」。他又追問中電，上次檢查時，是否對變壓站每個項目都檢查清楚，「有冇逐個check？有冇逐個剔？」他認為檢查是否周全，涉及中電是否監管不力。

▼1月7日 中電青衣長安邨停電1.5小時▼



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今次停電只影響300多戶 難啟動懲罰機制

田北辰日前已就元旦電力事故發文，質疑難觸及對中電的懲罰機制，就算今次影響300多名用戶，假設每戶停電100分鐘，累計才3萬分鐘，對中電懲罰門檻1,500萬分鐘而言，「永遠都觸動唔到嗰樣嘢。」