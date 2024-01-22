港鐵擬重開紅磡站舊月台變退役車展覽場　有機會再睹3款消失列車

東鐵線過海段2022年5月15日清晨通車，紅磡站新月台全面啟用，自1975年啟用的舊月台正式完成47年歷史使命。不過，據了解港鐵正籌備重開舊月台，但不是供列車埋站上落客，而是變成退役列車展覽場，展示第一代電氣化火車「黃頭」、由「黃頭」翻新過來的東鐵線中期翻新列車「烏蠅頭」、以及逾60年歷史的柴油機車，供鐵路迷參觀，暫仍在籌備中，未確定最終可以成事。



曾住九廣鐵路主席的實政圓桌立法會議員田北辰贊成港鐵的計劃，指可以令車站變成展示香港鐵路歷史的展覽場，介紹九廣鐵路發展歷史，如何由只到邊境，並伸延至尖沙咀碼頭。他指出，由於城際直通車使用過去一直使用舊月台，目前只是停而未終，料需解決這個問題。港鐵稱致力支持退役列車保育，如有計劃適時公布。



▼2022年5月15日凌晨 告別東鐵線紅磡站舊月台▼



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由於城際直通車只疫情後未恢復行駛，而高鐵已成為市民及遊客往返內地城市主要鐵路，城際直通車將來會否重開成疑。2022年5月15日以後，已無列車使用舊月台，一直閒着。

消息指，港鐵確實正籌劃重開紅磡站舊月台，用來展示至少三款已退役的列車，包括比舊月台提早約10日走進歷史的東鐵「烏蠅頭」12卡列車，以及俗稱「黃頭」的首代電氣化列車，即改裝為「烏蠅頭」的前身，早在1999年最後一班「黃頭」電氣化火車已開出。

▼東鐵列車演變▼



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▼2022年5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列車退役▼



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▼渷鐵12卡「烏蠅頭」列車▼

