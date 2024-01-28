外傭文化節｜義工隊趁機介紹垃圾徵費　有外傭稱一直有做分類回收

周日，是不少外籍家庭傭工的假期。有機構今日（28日）舉行外傭文化節，有逾20個外傭團體參與，其中更有外傭義工隊趁著活動，透過互動遊戲向大眾推廣回收的重要性，及介紹垃圾徵費的政策。提到延至8月1日全面實施的垃圾徵費，有外傭表示，一向有進行家居垃圾分類及回收，支持透過回收減少家庭垃圾。



▼1月28日 外傭文化節▼



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印傭廣東話高唱《上海灘》 印尼菲律賓領事出席

明愛亞洲外地勞工社會服務計劃今日在旺角舉行外傭文化節，有逾20個外傭團體參與，活動由菲律賓舞蹈揭開序幕，也有印傭以廣東話高唱《上海灘》、並用印尼傳統竹子的樂器 (Angklung) 伴奏。印尼駐港領事Endah Yuliarti及菲律賓駐港副領事Jose Angelo也有出席，並為開幕擔任主禮嘉賓。

表演以外，現場也有互動遊戲、攤位及展板，明愛的綠展外傭義工隊（GO Green Domestic Worker Volunteers）今日也在現場透過互動遊戲向大眾推廣回收的重要性，及介紹垃圾徵費的政策。

有外傭跟僱主一同來參與活動，其中印傭Anna在僱主Winnie家工作逾五年，Anna閒時參與明愛的活動，Winnie也非常支持。Winnie表示，作為僱主，與外傭相處，最重要是將心比己、互相尊重。提到垃圾徵費，她們則表示一向有進行家居垃圾分類及回收，支持透過回收減少家庭垃圾。