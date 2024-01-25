凱施餅店財困半價賣舖　元朗全幢銀主舖6200萬沽、慘蝕7800萬

近年陷入財困的本地連鎖品牌凱施餅店，旗下再有物業淪為銀主盤被出售。市場消息指，位於元朗青山公路的全幢銀主舖位最新以6,200萬元沽出，呎價17,000元，較當年1.4億元買入價貶值超過一半。凱施另一間位處元朗大馬路的地下連閣樓舖位於本月初同樣蝕讓沽出，合共涉資逾億元。



市場消息指，該舖位為青山公路62號–元朗段，全幢物業4層樓高，總實用面積約3,544平方呎，每層實用面積約886平方呎。物業最初叫價1億元放售，最新大劈價以6,200萬元沽出，累減3,800萬元約38%，折合呎價17,000元。

舖位十度加按淪銀主盤

根據資料，該舖位近年不斷被抵押貸款，曾先後被十度加按，最終業主無力償還貸款，於2022年年底遭銀主沒收放售。

舖位原由凱施餅店老闆蕭偉堅於2014年以1.4億元買入，10年後蝕讓7,800萬元易手，物業貶值逾55%。