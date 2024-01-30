反駁香港內地化正失獨特優勢　楊潤雄︰一國兩制保持國際城市地位

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（30日）於新城電台中，反駁有議員關注香港內地化正失去獨有優勢的說法。他強調香港仍然保持國際城市的地位，並維持一國兩制，又指國際化亦是文體旅局的工作，例如國際球星美斯便於本周抵港，期望可舉辦更多活動保持國際化。



此外，楊潤雄又指不少品牌因香港國際化的地位，考慮來港舉辦活動，例如即將舉辦的國際時裝品牌Dior時裝展。他強調政府會盡量提供協作，「我哋會畀佢哋感受到我哋係支持佢。」



國際球星美斯本周抵港 將籌辦更多國際化活動

旅遊業策略委員會昨日（29日）召開首次會議，委員會負責向政府提供策略性建議，進一步推動香港旅遊業的發展。文化體育及旅遊局局長楊潤雄擔任會議主席，邀請各委員就《香港旅遊業發展藍圖 2.0》的制訂，以及香港旅遊業的未來發展作初步意見交換。

電台主持人問到有議員關注香港內地化正失去獨有優勢。楊潤雄表示「我又唔係咁睇」，強調香港仍然保持國際城市的地位，中央政府亦維持一國兩制，港府亦積極打造香港成為中外文化藝術交流中心，讓西方及其他國家文化，在香港互相交流及發展。

楊潤雄又指，國際化亦是文體旅局的工作，例如國際球星美斯便於本周抵港。他期望可繼續籌辦更多國際化的活動，讓全世界及內地旅客仍然感受到香港為國際化城市。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／梁鵬威攝）

為國際活動提供協助 給主辦方感受到支持

楊潤雄並指，自香港恢復開關後，當局已積極將世界各地的文化藝術盛事帶進香港，僅今年上半年便有80多項盛事舉行。他稱，以往海外主辦方來港舉辦活動，需要通過數個政府部門花時間聯絡，但統籌協調組成立後，旅發局將負責對外聯絡。

例如由文化藝術盛事委員會牽頭推動的國際時裝品牌Dior時裝展，楊潤雄表示很多品牌因香港國際化的地位，考慮來港舉辦活動，但主辦方或不清楚負責部門、申請流程，及警方人流管制措施等。他強調政府會盡量提供協助，「我哋會畀佢哋感受到我哋係支持佢。」