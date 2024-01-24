楊潤雄：與西九管理局、發展局物色流行文化館選址　短期先辦展覽

政府於《施政報告》提出研究長遠設立「流行文化館」的可行性。文化體育及旅遊局表示，正與發展局及西九文化區管理等商研及研究，物色流行文化館的選址，並計劃在文化博物館預留特定展廳，舉辦與流行文化相關的展覽和推廣活動，擴大合作網絡和豐富有關流行文化的收藏。



與西九管理局等研究流行文化館

文化體育及旅遊局以書面回覆立法會議員質詢表示，局方正與發展局及其他相關部門或機構，包括西九文化區管理局緊密商討和研究，物色流行文化館最理想的選址。

局方同時就流行文化館的長遠規劃如選址、設施、策展方向及展覽內容等，與不同持份者探討及諮詢，以制訂適切的方案。短期而言，計劃在文化博物館預留特定展廳，舉辦流行文化相關展覽和推廣活動，以及擴大合作網絡和豐富有關流行文化的收藏。

去年度45萬人次訪文化博物館

文體旅局早前提出，擬將尖東科學館改建為國家發展成就館，科學館則重置於沙田文化博物館，文化博物館的館藏則重新整合並安頓在其他博物館，有關建議隨即引起社會反彈。

有機會被「殺館」的文化博物館，於2022至2023年度，入場人次為45萬，收入達161萬元，支出則為1.28億元。去年度最多人參與的展覽為「繼續寵愛 ̇ 張國榮紀念展」，達37萬人次。本年度暫時最多人參與展覽為「 李小龍 — 經典永續」，達16萬人次；「絕代芳華 ̇ 梅艷芳」，截至去年12月31日則有19萬人次參與。