維園年宵｜相隔4年再設乾貨攤位　檔主賣風水元素新年貨品

15個年宵市場下周日（2月4日）開鑼，因2019年反修例事件及新冠疫情的乾貨攤位今年復辦。投得維園年宵市場攤位的陳女士，過往20年都有在維園年宵售賣新年貨品，她指今年香港氣氛較為低迷，因此特別在新年貨品加上風水元素，對銷情有信心，預期維園人流可回復至疫前水平，甚至可以吸引到內地人來港行年宵。



▼2019年1月30日 維園年宵市場開幕▼



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在新年貨品加上風水元素 ：想為香港人帶來旺氣

陳女士過往20年在維園年宵市場售賣利是封、揮春等新年貨品，今年特別在新年貨品加上風水元素，應對氣氛低迷，「想為香港人帶來旺氣，解災解困。」 售賣產品有添加了風水元素的新年掛飾、水晶等。

她指未來5年均沒有年三十，因此會售賣類似火炬的產品，期望顧客可以在年三十當晚拿著產品圍繞維園行一圈，營造出舞火龍的效果，「行返個大運。」

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▼2023年11月14日 維園年宵市場復設乾貨攤位競投▼



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對生意額持樂觀心態 期望人流回復至疫前水平

陳女士指，今次產品增加的風水元素比往年多三成以上，總共投資了六位數字金額，「好多行業都比較困局，所以今年想增加運氣。」她表示，對生意額持樂觀心態，因為政府停辦了4 年乾貨攤位，期望人流回復至疫前水平，約50萬人次，「賣咗4年花啦，今年終於有乾貨可以買到。」

她表示，身邊有內地朋友認為維園年宵十分吸引，以往亦有少量內地客，相信開關加上時隔4年再設乾貨攤位，相信今年會有一成客人為內地客。

▼2023年1月20日 李家超行維園年宵市場▼

