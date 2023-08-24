50長者參加樂善堂灣區院舍體驗團　七旬婆婆：護理人員年輕人手足

「樂善堂」及「椿萱茂」簽訂「灣區院舍照顧服務合作備忘錄」，全面研究及推進大灣區院舍照顧服務，並於本周一至周三（21至23日）舉辦為期三日兩夜的「椿萱茂」灣區院舍照顧服務體驗團，首團有50名長者參與。



76歲的劉婆婆有意數年內在灣區養老，得悉樂善堂舉辦養老體驗團後立即報名。劉婆婆表示對「椿萱茂」院舍體驗活動十分滿意，讓她進一步了解灣區安老，「灣區安老院舍房間大，設備先進，空氣好，環境清幽。護理人員十分友善，常帶笑容，而且年輕，很有動力，人手十分足夠。」



院舍平均床位面積至少250平方呎 全部有窗戶

樂善堂表示，三天兩夜的養老體驗團令團友喜出望外，他們都認同內地院舍質量及服務都比他們預想中好。據介紹，椿萱茂基於「科學營養、適老膳食」的理念，結合《中國居民膳食指南》，根據長者健康狀態、飲食習慣和飲食禁忌，由臨床營養師為長輩訂制個人化、適老化的營養膳食，讓長輩們暢享三餐四季的溫暖日常。

住宿方面，院舍平均床位面積具有至少250平方呎空間，全部有窗戶，採光及流風度高，空間大能讓長者們設置自己喜愛的傢俱和物品，營造家的感覺。社交康樂活動能令長者心靈健康，長者到院舍之時已參與破冰活動，協助融入院舍活動，定期帶長者外出活動。

69歲陳婆婆：感覺不是住院舍，而是住酒店

69歲的陳婆婆在體驗後認為，灣區院舍的活動多元化，院舍提供各式各樣小組及戶外活動，今次護理人員帶他們去寶墨園，讓院友們能夠開心渡過每一天，感覺不是住在院舍，而是住在酒店度假一樣。她認為灣區的交通很便捷和完善，兩小時便可以由香港到廣州，房間和活動空間大，日後如在灣區養老，親友們可以隨時去探望她，有地方讓她和親友聚會。

1.7萬長者輪候住宿照顧服務

樂善堂主席李聖根表示，根據社會福利署資料，截至7月31日共有17,107名在香港長期中央護理服務中央輪候冊內的長者，輪候資助長者住宿照顧服務，當中輪候如樂善堂模式營運的津助院舍及合約院舍，輪候時間平均為26個月。他指體驗團推出不到一星期，全團50個名額已爆滿，故準備於 9 月中開設第二團體驗團，讓有意到灣區養老的長者參與。

李聖根促推「錢跟人走」概念院舍券

李聖根表示，現時香港長者護理人手緊張，成本高，加上若安老條例修訂，長者宿位的面積需求將由目前平均6.5平方米提升至9.5平方米，預計至少450間安老院舍未必符合面積最低需求，安老宿位預計減少6,300個；預計到2046年中，65歲或以上的長者會倍增至本港總人口的36%，為應付長者人口及對院舍照顧需要，特區政府積極拓展灣區機遇，今年 7 月份，政府已推出了「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，樂善堂會積極與灣區安老院舍研究合作方案，並希望政府能研究進一步資助香港長者到灣區養老，如考慮使用長者院舍照顧服務券(院舍券)計劃，以「錢跟人走」概念，讓長者選擇到灣區獲認證的院舍養老。

椿萱茂廣天業務中心副總經理畢曉娜表示，在灣區養老，佷多人關注醫療健康，其院舍有駐院醫生及護士，並會為入住院舍六個月後之香港長者，申請廣州城鄉居民基本醫療保險，讓他們有基本醫療保障。