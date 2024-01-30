黎智英案｜辯方指黎獄中來信稱新聞工作變危險　叮囑員工要小心

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（30日）踏入第19天，前《蘋果日報》社長張劍虹繼續接受辯方盤問。辯方在庭上播放一段張劍虹於《蘋果》結業前一個月的員工大會中曾發言稱，有關《蘋果》快將倒閉的傳言「好荒謬」，表明公司不會主動結業，並說：「我哋唔係一個犯罪組織嚟㗎嘛，我哋做新聞㗎嘛⋯News as usual. Business as usual.」他又引述當時已被還押的黎獄中來信寫到：新聞工作變得危險，囑員工盡量小心，避免報道時有過多情緒，但否認這是「褪軚」，直言：「《蘋果日報》無褪軚嘅空間。」



張劍虹曾在《蘋果》的員工大會上發言稱公司不會自己執笠。（資料圖片）

張曾在員工大會稱蘋果唔會自己執笠

辯方在庭上播放一段張在2021年5月召開員工大會中發言的錄音，張稱聽到坊間有傳言指，蘋果將會在7月1日結束營業，張說：「咁我覺得呢樣嘢好荒謬囉。」他表明：「《蘋果日報》係唔會自己執笠囉，唔會了斷囉⋯我哋唔係犯法㗎嘛，我哋唔係一個犯罪組織嚟㗎嘛，我哋做新聞㗎嘛，我哋唔需要了斷，唔需要解散同事㗎，絕對無咁嘅事！News as usual. Business as usual.」

向同事稱會盡量確保不違法

張當時亦說公司會盡量確保不違法，倘若大樓租地被收回，公司會據理力爭，萬一真的要遷出仍可另覓地方，但這樣不會令到公司倒閉。他續言法例是否會收緊仍是未知之數，但說：「到時收緊，我地咪再應變囉。但係我哋自己唔會話因為咁樣，我哋自己執咗佢啦。」

辯方指黎智英被囚禁後曾去信張劍虹，叫張叮囑同事勿做違法事。（資料圖片）

指蘋果被人用放大鏡去檢視

此外，張提及當時已被還押的黎曾在獄中寫信指，新聞自由工作變得危險，請同事保重及盡量小心。張表示過去一些報道可能沒有問題，但《蘋果》現時或會「畀人用放大鏡去檢視」，故囑同事行事小心，避免報道滲雜太多情緒，要客觀地做新聞。他指：「你話咁樣係咪褪軚，我哋絕對唔係褪軚，《蘋果日報》無褪軚嘅空間，《蘋果日報》有好多支持者。」

張稱不敢演繹黎信中的話

彭問張，他當時引述黎的信件，叫下屬「盡量要小心」，意思是否叫他們避開任何違法行為。張稱不敢演繹黎的話，但同意當時黎叫同事在當時環境下「小心啲」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022