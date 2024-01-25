黎智英案｜張劍虹指黎被還押「仲好有戰意」　指示「繼續做落去」

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（25日）踏入第16日，前《蘋果日報》社長張劍虹繼續作供。他指黎於2020年12月被還押後，他曾前往探訪，黎當時表示：「唔洗怕嘅，繼續做落去啦，照原來咁做啦。」張遂指示《蘋果》其他高層及部門主管繼續按照黎定下的編採方向營運，並向他們轉達說：「黎生都仲係好有戰意，都叫我哋唔洗驚。」庭上播出黎被捕前在Twitter上的直播節目，黎曾在節目中表明不會被《國安法》嚇退，若被嚇退就會變得毫無用處，那他「寧願死掉」。他亦指自己永遠不會離開香港，如果情況變化，他的太太及子女或要離開，但他會留守在此，即使家人不在身旁陪伴會是「很災難性的情況」。



黎智英於2020年12月起被還押，張曾在他被還押第二至三日探訪，請示《蘋果》日後如何運作。張劍虹庭上憶述：「黎生個陣時嘅指示，就係：唔洗怕嘅，繼續做落去啦，照原來咁做啦。」張遂自行主持原由黎主持的「飯盒會」，又向其他高層及各新聞部門的副、總編輯轉述黎的吩咐，要繼續沿用既定的編採方向營運《蘋果》，並指：「黎生都仲係好有戰意，都叫我哋唔洗驚。」而黎被捕後，他的直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」及專欄「成敗樂一笑」亦被暫停。

張劍虹(圖)作供指，於2020年時探訪被還押的黎智英，對方著他「唔洗怕嘅，繼續做落去啦」，而張事後向其他高層轉述，指「黎生都仲係好有戰意」。(資料圖片)

黎在節目中指《國安法》是嚴刑峻法 猶如「頭上的一把劍」

張於2021年6月中還押，同月24日辭任《蘋果》社長兼註冊代表，後於30日辭去壹傳媒行政總裁及三間相關公司董事的職務。張指他被還押後便再無向《蘋果》高層下達編採指示，被問到其職務由何人接管，他指：「呢個我唔清楚。」

張早前提及黎於2020年7月9日起開始進行直播節目，首集節目未有邀請嘉賓。控方在庭上播該集節目，黎在節目上回答主持的提問，並指《國安法》取代《基本法》、法治與自由，港人失去法治如同喪失保護，亦令商界來港做生意時感憂慮。他形容《國安法》是嚴刑峻法，嚴重侵害港人自由，猶如「頭上的一把劍」，國際社會應予以關注。

黎智英在國安法生效後不久，即推出英語訪談節目。（節目片段）

聲言不會離開香港 否則令自己蒙羞

黎在節目中坦言不害怕《國安法》，「如果我被嚇退，我便會變得毫無用處。若要變得毫無用處，我寧願死掉。」被問到有否移民打算，黎回答說：「我永遠不會離開香港，如果我這樣做，我會讓自己蒙羞，我會令《蘋果》失去誠信，我會損害泛民主派的團結。我不能做這樣愚蠢的事。如果情況變差，我的太太、我的子女可能要離開香港，但我會留守在這裏，即使他們不在這裡確實是很災難性的情況，沒有他們支持我會很難走下去。」

他另亦表示《蘋果》財政狀況不太好，希望爭取更多讀者訂閱，又指更大的讀者群可讓《蘋果》得到政治保護，因為在《國安法》下，經營傳媒變得危險。黎在節目尾端被問到早餐吃了甚麼，黎笑言因為過重未有吃早餐，早上只喝了蔬菜汁。此時坐在旁聽席的黎智英妻子忍俊不禁。

至於7月30日的直播中，黎邀請Mark Clifford及美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）任節目嘉賓，三人談及中美貿易戰的議題。其後黎在問答環節中表示，香港近期取得關注，令到國際社會團結起來對抗中國，他認為倘若國家主席習近平想「回到毛澤東年代」，「唯有習近平下台，中國才能與世界和解」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

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