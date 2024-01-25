黎智英案｜指國安法生效是生死存亡之秋　黎表明無懼續求外國制裁

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第16天，《蘋果日報》前社長張劍虹繼續作供講述《蘋果》英文版的內部事宜。張指當時黎「好著緊」英文版，並曾指示英文版應只集中報道中國新聞，不應報道國際新聞以免「淡化」內容。張另憶述2020年5月人大宣布訂立《國安法》，黎覺得法例對香港和《蘋果》都是「生死存亡之秋」，一旦實施「香港個經濟金融都無㗎喇，《蘋果日報》都唔洗旨意有得做。」惟黎表明不會害怕，「會照講佢要講嘅嘢」，認為須請求美國制裁中共，當時更是「好多外國傳媒排住隊訪問佢」。



張劍虹供稱《蘋果》英文版內容分為一般新聞、大型專題、訪問及專欄，其中專欄的寫手則由高層、Mark Simon及Mark Clifford推薦。他提到執行總編馮偉光曾經表示，英文版種類太少，題目大多只有逆權、抗爭、制裁等，並問張可否增加一些副刊類文章。張之後向黎請示，但黎認為他成立英文版的目的，是要翻譯一些「偏黃」或者立場貼近《蘋果》的文章，希望藉此引起外國關注及輿論，「如果加埋其他類型嘅feature，就dilute（淡化）咗成樣嘢。」故黎最終未有批准馮的提議。

法官李運騰追問，張作為社長仍需就每個編採決定向黎請示，而非他本人做決定？張解釋上述指示涉及英文版的編採方向，一般而言，每間傳媒機構都會有其編採方向，除非該傳媒機構的持有者「好放手」或完全不理業務，否則一間傳媒通常都會按持有者的個人風格和立場擬定編採政策。

張劍虹(圖)指，曾就《蘋果》英文版稿件種類太少，請示黎智英，黎回覆不應增加一些副刊類文章，否則會淡化引起外國關注及輿論的目的。(資料圖片)

張劍虹供稱 黎智英「睇英文版新聞睇得好緊」 指示集中報道中國新聞

主控官周天行展示黎與高層在Whatsapp群組「English News」的通訊內容，顯示黎曾於2020年8月著張、馮二人想辦法增加新聞數量，馮回覆說會若出現如美國制裁林鄭月娥的重大新聞便會即時報道。黎亦曾引述英文版一則題為「共和黨稱拜登對伊朗及伊斯蘭國有利，非常適合中國」的報道，並問：「我們需要這類與中國毫不相關、全部主流英文媒體都有報道的新聞嗎？」當時馮解釋指他正嘗試加入一些國際新聞，因為他們的讀者來自世界各地，或想了解一些國際新聞。

黎後來回覆指：「我不認為我們需要這類新聞⋯我認為我們應該集中報道中國新聞，不宜淡化。」馮則說：「好的，（我們）從今天開始便會停止報道國際新聞。」張在庭上被問及英文版是否從那時開始沒再報道國際新聞時，謂：「我相信係啦，因為黎生講到明唔可以有呢啲嘢，就一定唔會再出㗎啦，同埋黎先生睇英文版新聞睇得好緊㗎。」

張劍虹指，黎智英(圖)曾稱《國安法》比他預期更嚴重，但表明不感害怕，「佢會照講佢要講嘅嘢」。(資料圖片)

黎形容《國安法》實施後 香港和《蘋果日報》都踏入「生死存亡之秋 」

張續解釋當時黎「心急」推出英文版，希望趁著《國安法》實施之時，影響國際輿論，爭取外國對香港及《蘋果日報》的政治保護，並對中國採取制裁等敵對行動，可況當時《國安法》已經實施，「黎生都覺得《國安法》實施咗之後，香港同《蘋果日報》都係『生死存亡之秋 』啦，所以佢對於英文版好著緊㗎。」

張憶述人大於2020年5月宣布訂立《國安法》時，「成個5月份，氣氛都係好緊張」。當時黎曾在一次飯盒會上表示最近很忙，「因為好多外國傳媒排住隊訪問佢」，他亦表明自己不感害怕，「佢會照講佢要講嘅嘢」。黎亦認為國安法比他預期更嚴重，「如果真係實施咗，香港個經濟金融都冇㗎喇，蘋果日報都唔洗旨意有得做」，故他必須請求美國制裁中共。張另確認，他於2020年12月離開「English News」群組。

黎智英認為「黃色經濟圈」有助抗爭運動 指示要《蘋果》推出「撐小店」分類廣告計劃

周天行其後引述《蘋果》英文版在《國安法》實施後刊登的4篇文章，內容包括美方制裁林鄭、民主派初選大搜捕是「港版美麗島事件」等。張在庭上確認，該些文章內容都是按照黎的編採方針刊登，希望喚起國際支持關注，促請國際社會制裁中港官員對抗中共打壓香港。

張作供時亦講及「黃色經濟圈」，他指黎認為若抗爭持續，「黃色經濟圈」便有需要存在，因為這對抗爭運動有好處，《蘋果》亦因而推行「撐小店」的分類廣告計劃。他解釋，抗爭運動熾熱時，很多港人根據政治取向揀選光顧的店舖，到小店消費，藉以支持抗爭，形成「黃色經濟圈」。而黎於2019年曾在「飯盒會」中，指示廣告部推出「撐小店」的分類小廣告，讓小店可以在《蘋果》免費刊登廣告一段時間，張之後亦有按黎的指示與廣告部主管跟進。

黎表示不向投稿流亡人士支付稿費 避免「上綱上線」

此外，張曾向楊清奇表示，政府正在通緝涉嫌違反《國安法》潛逃海外的人士，若他們想投稿，《蘋果》也不方便付稿費。張解釋當時他曾就流亡人士投稿的情況向黎請示，黎認為《蘋果》可以繼續刊登他們投稿，因為他們的文章能夠引起港人同情，但為免遭人「上綱上線」就不要付稿費，「無謂俾人（覺得）《蘋果日報》俾佢地一啲資助行為咁樣。」但張不記得這些流亡海外的通緝人士最後是否有向《蘋果》投稿。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022