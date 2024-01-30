黎智英案｜一人一信為指政策不足　張劍虹：這非黎指的國際壓力

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（30日）踏入第19天，前《蘋果日報》社長張劍虹繼續接受辯方盤問。辯方再逐指質疑張之前的證供，包括指張曾提及黎有指示要「做大」或放頭版的新聞，其他報章亦有報道；又指黎發起「一人一信救香港」，旨在透過言運動，指出這政策上的不足，因國家元首只需一通電話，便可施加壓力。張卻稱黎的想法非指普通的國際壓力，他是想請求特朗普對抗中國，又讚揚特的「單邊主義」，認為特朗普會敢於對抗中國。



辯方指其他報章也報道陳方安生訪美

辯方資深大律師彭耀鴻今就張劍虹早前作供時，講述黎在個別事件中下達的指示提出質疑。張曾供稱前政務司司長陳方安生於2019年3月訪美晤時任副總統彭斯，黎事後著他要將這則新聞「做到最大」。辯方質疑，其實當時不只《蘋果》，其他報章包括《星島日報》、《南華早報》及《大公報》都有報道事件，只是採用了不同角度。張同意使用不同新聞角度報道，並沒有問題。

港台攝影師要求林榮基報道放頭版

《蘋果》曾於2019年4月頭版報道前「銅鑼灣書店」店長林榮基流亡台灣的新聞，張稱當時黎表示一名港台廖姓攝影師著林聯絡《蘋果》做訪問。辯方指該港台攝影師曾要求提供線報的條件，便是要《蘋果》刊登頭版，又提到上文提及的三間媒體都有報道事件，其中《大公報》亦將新聞放在「要聞版」。張稱不知道頭版報道的條件，但同意這則新聞「值得報道」。

Video talk原本圍繞烹飪及寵物

張曾供稱黎吩咐《蘋果》要增加「video talk」節目數量，並邀請反對派拍片。辯方再引述Whatsapp訊息指，黎原打算「video talk」內容圍繞烹飪、寵物等生活主題，張及後主動提出：「國教殺到，歷史科首當其衝⋯可以找歷史專業人士，用專題、video talk將歷史真相告訴讀者和下一代。」張庭上否認辯方說法，並說：「佢（原意）唔止係咁囉。」

指黎曾建議英文版加入財經新聞

針對《蘋果》英文版，彭稱黎曾向張發訊息指，希望透過英文版提供《南華早報》以外的選擇，這可解釋為何黎指示英文版毋須平衡報道。黎亦曾建議要加入財經新聞，財經新聞不一定是政治性。張不同意，並指黎表明英文版要報道中國負面新聞，即使英文版執行總編輯馮偉光建議一般新聞，「黎生都唔肯」。

張認同國安法是影響好多人的法例

至於發起「一人一信救香港」籲港人寫信予美國時任總統特朗普，相關頭版文章提及希望透過計劃讓中央重新考慮實施《國安法》帶來的災難性後果，張同意這是黎當時嘅說法。辯方追問張本人的看法，張則認為《國安法》是「一個影響香港人好多人權嘅一個法例。」

一人一信是指政策的不足

辯方質疑施加國際壓力可有其他方式，並指特朗普曾自稱與國家主席習近平關係友好，稱：「如果不是我，香港會在14分鐘內滅亡⋯習近平有數百萬軍隊在香港周圍佈防，這些軍隊之沒有進入香港，是因為我叫他不要做。」反映「一人一信」只是旨在指出政策上的不足，國家元首只需一通電話便可施加壓力。張稱看不到兩者關係，並強調當時黎的想法非指「普通嘅國際壓力」。

張指黎認為特朗普敢對抗中國

法官李運騰問，「一人一信」信件範本末端提到，特朗普是世上少有敢於對抗中國「惡行」的領導人，使用「對抗」一詞是否顯示特朗普願意與中國「友好對話」？張不同意，並解釋指黎一直認為特朗普敢於對抗中國，敢於發起貿易戰，又讚揚對方提倡的「單邊主義」。辯方指「一人一信」只為爭取公眾輿論支持，沒有其他目的。張則指計劃是要請求特朗普對抗中國。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022