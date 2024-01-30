龍年｜謝展寰與內地「保供」代表團會晤　確保新年鮮活食品充足

龍年農曆新年將至，內地居民即將放春節長假，可能影響本港食物供應。環境及生態局局長謝展寰今日（30日）與內地有關部門官員交流。局方表示，雙方討論及備悉，因應春節將至，國家商務部已要求各有關單位需要重視「保供」工作、強化貨源組織、完善應急預案、築牢安全防線、強化服務意識等五項措施，保障節日期間對港農副產品穩定供應和品質安全。



代表團會後到訪灣仔街市視察

謝展寰與國家商務部外貿司司長李興乾、以及李率領的內地保障春節供港農副產品穩定和安全代表團舉行會議，就供港食品的供應和安全交流意見。「保供」代表團由國家商務部、海關總署及廣東省商務廳的代表等組成。代表團一行今日亦到訪灣仔街市，與檔戶交流，了解內地供港食品的數量、價格等情況，並參觀西區副食品批發市場，聽取漁護署人員講解批發市場的運作情況。

謝展寰表示，內地是香港農副產品，特別是鮮活食品的主要來源地。他感謝「保供」代表團在春節將至的時候來港考察內地食物供港的情況，確保香港市民有充足、質優、多元的食品。

商務部已要求各有關單位需要重視「保供」工作

雙方會上討論及備悉，因應春節將至，國家商務部已要求各有關單位需要重視「保供」工作、強化貨源組織、完善應急預案、築牢安全防線、強化服務意識等五項措施，保障節日期間對港農副產品穩定供應和品質安全。

雙方表示，同意兩地相關部門保持緊密合作和溝通，以繼續確保內地供港食品安全和供應穩定；內地相關部門一向重視供港食品的品質、安全與穩定供應，與香港建立非常緊密的溝通聯繫機制。在新冠疫情期間，中央為香港特區在人力物資及食物供應方面提供源源不斷的支援，在內地支援香港抗疫專班的帶領下，兩地政府積極協調，確保活豬、活牛、蔬菜、水果及其他日常食品和生活物資等順利運抵香港。

代表團也與香港特常任秘書長（食物）劉利群以及食物環境衞生署和漁農自然護理署（漁護署）的相關官員均有出席。