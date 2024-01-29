故宮博物館展8組龍年文物　館方稱內地客增　小紅書吸灣區年輕人

香港故宮文化博物館本月起展出新春龍年相關文物及文創產品，當中有百多件相關文物，並分布於3個展覽。香港故宮文化博物館館長吳志華表示，去年總參觀人數約有125萬人次，又指今年1月內地訪問佔入場人次半數，他對增長感到欣喜，又指正以小紅書等社交媒體推廣，冀吸引大灣區年輕人。



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龍年將至，香港故宮文化博物館挑選館內8組跟龍年新春有關的文物，供參觀人士了解更多與龍年相關的歷史。展品橫跨明清兩個朝代，最早期可以追溯至十五世紀明朝永樂時期。

當中的展品描繪300年前，同為甲辰龍年，即1724年時的《雍正帝臨雍講學圖》，講圖描繪清代皇帝雍正坐在國子監的向文官講學的情況，講學圖用色細膩，描繪細緻，清晰勾劃出當時詳細的情景。館內亦為今年新年設計多款新春相關文創產品，入場人士可將文代體驗及價值「帶走」。

館長：去年港人雖所佔比例少 但實質數字超過60萬人

吳志華表示，去年總參觀人數約有125萬，下半年人數有所增加，他期望今年參觀人數可延續甚至超越。他表示，去年12月參觀人數港人及內地分別佔四成，其餘兩成為海外旅客；

到今年1月，港人佔三成半，內地參觀人數已增至佔五成，他表示港人雖所佔比例較少，但其實去年都有超過60萬港人到訪，屬較高的數字。

他又指，博物館旨在中外文化交流，參觀人數可見其道路正確，且有信心內地客會較去年增多。

今年將有7個新展覽 年初一、二閉館

另外，故宮博物館今年將有7個新展覽，當中有4個為特別展覽，包括兩個與中國文化相關、及兩個與外國文化相關，及3個恆常展覽。吳志華稱，具體內容先「賣關子」，但透露中國文化相關的兩個展覽預計在3月及9月開放，並以分別以中國園林，以及中國古代文明為主題。

他表示，過往觀察到不少內地團到訪博物館，體現到文化產業發展，望與中灣區一體化。為吸引更多內地、尤其年輕人到訪，除了將有上述所指今年將有7個新展覽外，他亦指博物館正進行一些巿場推廣，以不同媒體去吸引大灣區旅客，例如其微信已有10萬粉絲、開設小紅書等。

博物館於年初一及二將閉館，標準門票成人票價為60元、特惠門票（7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人）30元、6歲或以下小童免費入場。參觀前需網上預訂指定日期及時間之標準門票或特別展覽門票。